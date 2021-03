Accantonare un capitale nel tempo è un desiderio di molti. Uno dei segreti per riuscire a risparmiare è quello di darsi un obiettivo da perseguire. Ovvero individuare cosa si desidera fare con quel capitale accumulato. Potrebbe essere una nuova auto, oppure l’anticipo per l’acquisto di una casa. Il secondo segreto è essere costanti e non lasciarsi scoraggiare anche se il risparmio mensile è piccolo. Grazie alla magia dell’interesse composto e con un orizzonte temporale abbastanza ampio, si possono ottenere risultati eccellenti. Nelle righe seguenti i nostri Esperti riveleranno il segreto per ottenere 20mila euro in 10 anni partendo da soli 135 euro al mese.

La soluzione migliore per impiegare un piccolo risparmio mensile su un arco di 10 anni

Supponiamo di avere come obiettivo quello di acquistare una casa tra 10 anni e di non avere nessun capitale di partenza. Supponiamo di mettere a budget un appartamento del valore di 100.000 euro. Grazie alla banca si potrà prendere un mutuo pari all’80% del valore dell’immobile. Quindi occorreranno 20 mila euro di partenza. Come fare ad accumulare questa cifra in soli 10 anni? Da un punto di vista matematico, per avere 20.000 euro in 10 anni occorrerebbe risparmiare 2.000 euro all’anno. Una soluzione è quella di accumulare il capitale su di un conto corrente e allo scadere dei 10 anni chiedere il mutuo. Ma siamo sicuri che lasciare i soldi sul conto sia la soluzione migliore?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Quanto può rendere investire sui mercati azionari?

Certamente è la più sicura in assoluto. Ma si potrebbe adottare anche una soluzione alternativa che permette di raggiungere l’obiettivo risparmiando solamente 1.600 euro all’anno. Ed è quella di investire 135 euro al mese sul mercato azionario. Vediamo meglio come fare e perché la cifra si riduce.

In diversi articoli su ProiezionidiBorsa abbiamo messo in evidenza come sul lungo periodo il rendimento azionario sia quello che storicamente ha reso maggiormente. Gli studi storici ci suggeriscono che negli ultimi 20 anni, il rendimento medio di un portafoglio esclusivamente azionario, è stato del 4,5% all’anno.

Il segreto per ottenere 20mila euro in 10 anni partendo da soli 135 euro al mese

Assumiamo, perciò come rendimento prospettico per i prossimi 10 anni questo dato. Investendo 135 al mese sul mercato azionario, grazie all’interesse composto si otterranno 20.500 euro circa, se la media del rendimento sarà confermata.

Come potere investire 135 euro sul mercato azionario? La soluzione consigliata dai nostri Esperti è quella di puntare su Exchange Traded Fund. Gli ETF sono acquistabili facilmente in Borsa a partire da poche decine di euro.

Approfondimento

Su ProiezionidiBorsa si possono trovare diversi articoli che suggeriscono le strategie d’investimento utilizzando ETF. A questo link si può leggere un articolo che illustra alcune soluzioni.