La tentazione di trascorrere una piacevolissima giornata in piscina è insita nel periodo che viviamo. Sole, caldo e voglia di tuffarsi soprattutto se il periodo di vacanza è ancora lontano o già passato da un po’. In quest’ultimo caso il pensiero va all’agognata abbronzatura e alla possibilità, in effetti non remota, che con il cloro possa andare via la tintarella.

Quanto c’è di vero

In realtà il cloro in parte può scolorire l’abbronzatura per il semplice fatto che la sua composizione chimica svolge una funzione esfoliante per la pelle.

Però dobbiamo anche considerare che il cloro nelle piscine è molto diluito e questo gioca a nostro favore.

Intanto ci sono dei piccoli trucchetti da seguire per evitare ogni eventuale leggerissima sbiadita dell’abbronzatura.

Il segreto per non far sbiadire la tintarella in piscina con il cloro

Innanzitutto, appena usciamo dalla piscina, è preferibile fare una doccia fredda. In questo modo l’acqua dolce blocca l’azione seccante del cloro e in sé l’acqua fredda aiuta a mantenere più a lungo l’abbronzatura.

Idratare la pelle

Fondamentale tenere la pelle idratata dopo la doccia e mediante l’utilizzo di una crema nutriente.

Importante anche bere molto e mangiare molta frutta e verdura.

Sì ai solari resistenti all’acqua

Il segreto per non far sbiadire la tintarella in piscina con il cloro comprende anche l’utilizzo di una crema solare resistente all’acqua che oltre a proteggere la pelle dal sole contribuisce a mantenerla più idratata.

