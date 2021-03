Quanto sono buoni i salumi? Salami, pancette, speck e prosciutti: delle tentazioni a cui è difficile resistere. Ma, come ormai è noto, l’alto consumo di salumi potrebbe portare a qualche problemino per la linea e per la salute.

Sotto processo i nitriti e i nitrati utilizzati sia come coloranti che come conservanti per eliminare il rischio del botulino. È stato proprio lo IARC, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, già nel 2015, infatti, a sostenere che i nitriti e i nitrati sono cancerogeni.

La soluzione è quindi rinunciare ai salumi? Assolutamente no!

Ecco allora il segreto per mangiare salumi buonissimi e che non fanno male a costo quasi zero.

La soluzione proposta è di produrre i salumi in casa, un procedimento naturale che elimina l’impiego di conservanti. Assicurando allo stesso tempo che non ci siano rischi per la salute.

Questo, infatti, è possibile grazie alla stagionatura. Ovvero un procedimento che permette di conservare la carne attraverso l’uso del sale. Il sale, infatti, avvia un processo di essiccazione, bloccando la proliferazione batterica che contribuisce alla marcescenza.

Pancetta fatta in casa

Il consiglio è di partire sperimentando un salume relativamente facile, come la pancetta.

È sufficiente il sale e pochi e semplici passaggi per un risultato eccellente:

Acquistare in macelleria un taglio di pancia di maiale ed eliminare eventuali parti di grasso in eccesso, lasciando la cotenna;

cospargere l’intera pancetta con del sale grosso fino a coprirla per intero, lasciando agire il sale per 24 ore;

trascorse le 24 pulire con un panno inumidito di acqua e/o vino l’intera pancetta, eliminando tutti i granelli di sale attaccati;

tamponare con un panno asciutto la pancetta per asciugarla completamente.

E ora l’ingrediente segreto!

Il segreto è il mix che, a seconda degli ingredienti utilizzati, conferisce un sapore casereccio.

Il mix prevede pepe nero in polvere (indispensabile perché aiuta la conservazione della carne), rosmarino tritato finemente, alloro e timo. Quindi:

massaggiare la carne con il mix di spezie fino a che non la coprono completamente e finché non penetra in tutti gli angolini e aperture varie, eccetto la cotenna;

appendere la pancetta con un gancio in una stanza della casa con una temperatura inferiore a 15 °C e aspettare tre settimane.

Nell’arco della stagionatura possono crearsi delle muffe sulla superficie della carne. È sufficiente rimuoverle sfregando un panno asciutto in corrispondenza di esse.

In sole tre settimane la pancetta avrà una consistenza ed un sapore memorabile!

In pochi semplici passaggi abbiamo svelato il segreto per mangiare salumi buonissimi e che non fanno male a costo quasi zero.