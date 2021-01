Godersi un buon pasto non è un’esperienza che coinvolge soltanto le nostre papille gustative e il nostro olfatto, bensì anche la vista. Come dice il proverbio: l’occhio vuole la sua parte.

Un piatto buono deve essere anche bello per poterci conquistare al meglio, e come i grandi chef hanno scoperto, gli abbinamenti di cibo e di colori possono fare la differenza tra una tavola attenta e raffinata, e un pasto noioso e poco invitante.

Esistono delle semplicissime regole per rendere ogni piatto che cuciniamo ancora più invitante e appetitoso, e basta poco per fare bella figura: non dobbiamo fare altro che abbinare a ogni cibo un piatto del colore adatto.

Il segreto per mangiare meglio è nutrire anche gli occhi, ecco i migliori abbinamenti di colori per rendere più appetitosi i cibi.

Cibi chiari su piatti di colore scuro

Abbiamo mai notato che quando andiamo al ristorante giapponese, il sushi viene generalmente servito su un piatto scuro? C’è un’ottima ragione per questo: un cibo bianco su fondo scuro o nero risalta molto meglio, attira la nostra attenzione, e ci fa venire voglia di gustarlo. Possiamo usare questo trucco anche a casa nostra. Se prepariamo una crema di colore bianco o chiaro, serviamola in una ciotola dal colore scuro. I cavolfiori bianchi non andrebbero mai serviti su un piatto bianco, e una pasta con la panna farà un figurone servita in un piatto nero, blu o verde scuro.

Non bisogna temere i toni squillanti

Perché non aggiungere alle nostre stoviglie qualche piatto dal colore temerario? I piatti gialli, arancioni, verde mela o rossi possono tornare utilissimi per rendere più appetitosi dei contorni che altrimenti non sarebbero molto invitanti. Un’insalata verde su un piatto giallo sarà molto più bella da vedere che su un piatto bianco ad esempio. Non c’è che da sbizzarrirsi con la creatività, e creare palette di colori sempre più interessanti.

