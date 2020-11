Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Broccoli, cavoli e cavolfiori sono indubbiamente tra le verdure più salutari in assoluto. Lunghissimo l’elenco delle virtù che portano in dote al nostro organismo, tra cui la riconosciuta prevenzione dei tumori. Ma, a dire la verità, rappresentano anche una certa difficoltà nel lavarli correttamente per eliminare vermi e parassiti che possono nascondersi tra le foglie. Lo possiamo notare dalle foglie bucherellate attorno al frutto, che stanno a indicare la presenza di corpi esterni.

Lavare bene i cavolfiori è un lavoro abbastanza lungo e non semplice. La scelta di acquistare quelli già pronti è decisamente meno complicata. Ma, è anche vero che il cavolfiore allo stato naturale mantiene tutti i suoi nutrienti ed è pronto a donarceli. I nostri Esperti suggeriscono in questo articolo il segreto per lavare i broccoli e non rischiare nessuna contaminazione per la nostra salute.

Meglio biologici

Prima di affrontare il tema del lavaggio, occorre premettere che sarebbe buona cosa acquistare dei broccoli biologici. Questo, perché, la natura stessa di questa verdura, permette di nascondere i trattamenti dei pesticidi e degli anticrittogamici. I broccoli, invece di coltivazione biologica, presentano una filiera controllata e molto più salutare.

Il lavaggio vero e proprio

Quando decidiamo di lavare un broccolo, dobbiamo per prima cosa eliminare la parte più consistente e dura del suo fusto, mentre quella restante del frutto dobbiamo dividerla. Prendiamo il gambo per il lungo e tagliamo il cuore in parti più piccole, come se formassimo degli alberelli, eliminando le parti scolorite e rovinate. Prendiamo una terrina e riempiamola di acqua e aceto, lasciando riposare il broccolo per circa 20 minuti.

Al termine dei quali, risciacquiamo sotto un getto di acqua fredda. Questo è il segreto per lavare i broccoli e non rischiare nessuna contaminazione per la nostra salute e per quella dei nostri cari. Infine, ci permettiamo di consigliare una cottura a vapore, che permetterà al broccolo di non perdere alcun nutriente nei passaggi della cottura.

