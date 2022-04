Il segreto per lasagne bianche finalmente particolari e sfiziose anche senza besciamella sono questi 6 ingredienti

Un buon piatto di pasta al forno è l’asso nella manica di un pranzo o di una cena. Si tratta di un primo piatto talmente completo e nutriente da riempire la pancia con solo qualche boccone. Oggi esistono veramente tante ricette diverse delle lasagne.

Possiamo scegliere di non preparare il solito ragù, sperimentando una variante nuova. È possibile scegliere di arricchirla con tanti ingredienti golosi e farce saporite oppure puntare su qualcosa di leggero.

Un fattore è chiaro: usare ingredienti di stagione fa davvero la differenza. In questo caso, la scelta cade sugli asparagi. Spesso, si pensa di preparare le lasagne agli asparagi con lo speck, aggiungendo i carciofi oppure accostando il gusto delicato dei gamberetti.

Anche zafferano o zucchine rappresentano ottimi compagni di viaggio per le papille gustative. Ma se volessimo qualcosa di più leggero, ma cremoso e filante?

Il necessario per preparare questa ricetta

Quando si parla di lasagne bianche, molti pensano subito di utilizzare ingredienti come i funghi o la salsiccia. La besciamella diventa un ingrediente indispensabile con cui sostituire il sugo. Eppure, i modi di preparare le lasagna in bianco sono tantissimi e non necessariamente implicano di dover usare carote o ragù. Il segreto per lasagne bianche finalmente particolari per gli ospiti sono questi 6 ingredienti:

sfoglie per lasagne q.b.;

400 grammi di burrata;

2 mazzetti di asparagi;

olio d’oliva q.b.

sale q.b.

Parmigiano Grattugiato a piacere.

Come cucinare quest’ortaggio di stagione

Oltre a poter preparare le lasagne bianche agli asparagi usando il salmone, possiamo anche pensare di abbinare il gusto delicato della burrata.

Bisognerà iniziare proprio dalla pulizia di quest’ortaggio, privando ogni cima delle punte e della parte inferiore. Poi, bisognerà bollire i gambi in acqua salata.

Adesso, saltare le punte e i gambi di asparago in padella con dell’olio, salarli e, appena saranno cotti, frullare tutto con un mixer da cucina. Occorrerà ottenere una purea abbastanza densa.

Il segreto per lasagne bianche finalmente particolari e sfiziose anche senza besciamella sono questi 6 ingredienti

Adesso è il momento di comporre la lasagna. Per cui, alternare uno strato di sfoglia, uno di crema di asparagi e una buona dose di burrata. Aggiungere anche il Parmigiano a pioggia e dell’olio d’oliva. Continuare così per formare circa 3 o 4 strati.

Infornare per 20 o 25 minuti a 180° C in forno.

Un piccolo trucco per rendere ancora più cremosa la lasagna è di aggiungere della burrata in uscita dal forno. Si può scegliere anche di conservare qualche punta di asparagi per decorare.

Approfondimento

Usiamo le sfoglie per lasagna avanzate in questi 2 modi invece di congelarle o preparare i soliti cannelloni