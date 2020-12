Vanità di vanità cantava il menestrello Branduardi. Non neghiamolo, siamo tutti un pò vanitosi: ci piace essere considerati bene dalla società e dai nostri amici.

Ci sono addirittura teorie economiche che cercano di spiegare questo fenomeno. Sembra, infatti, che la nostra felicità può anche derivare da un’analisi comparata tra la nostra situazione e quella dei nostri simili. Cerchiamo, però, di essere almeno presenti a noi stessi: non facciamo cose per gli altri, cerchiamo di farle per noi stessi.

Se amiamo lo champagne, stappiamolo perché ci piace davvero. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo sposato sempre questa linea, e qui troviamo un focus sulla scelta tra champagne e spumante.

Ci sono tanti modi, tuttavia, per fare bella figura senza spendere capitali: basta un pò di estro e fantasia. Ecco il segreto per fare un figurone al cenone di Capodanno e lasciare tutti a bocca aperta.

Vestirsi di un colore molto acceso e insolito

Il colore rosso rimanda naturalmente alla passione. All’amore, alla sensualità, all’audacia. Vestirsi di rosso è un atto di coraggio, ammettiamocelo. Gli occhi di tutti i commensali si posano su chi è vestito di rosso anche perché si tratta di un colore insolito e avvolgente.

Ci sono due scuole di pensiero: chi vuole osare davvero e chi, in realtà, punta sul particolare.

Nel primo caso, a Capodanno dovremmo vestirci praticamente tutto di rosso. Scarpe rosse, gonna o pantaloni rossi, maglia rossa.

Se, invece, vogliamo essere forse più eleganti, possiamo scegliere la seguente opzione. Per le donne possiamo proporre dei collant rossi o solo delle scarpe rosse. Per gli uomini, una giacca con una pochette rossa potrebbe davvero fare la differenza.

Certo, c’è chi dice che l’intimo rosso possa portare ancora più fortuna per l’anno venturo. In questo caso tuttavia, dobbiamo abbandonare ogni sorta di vanità. Nessuno, o quasi, lo noterebbe. Ecco il segreto per fare un figurone al cenone di capodanno e lasciare tutti a bocca aperta.