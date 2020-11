In occasione dell’11 novembre, festa di San Martino, c’è l’usanza nelle aree interne della Campania di preparare i torroncini. Molti italiani non hanno mai avuto modo di assaggiarli, anzi li confondono con il torrone. Chiariamo subito, sono due prodotti dolciari ben diversi tra loro. Per questo motivo sveliamo il segreto per fare squisiti torroncini di San Martino in modo da far notare le dovute differenze.

I torroncini talismano contro il tradimento

Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, è la patria di questa leccornia da far leccare i baffi. I torroncini sono buoni da mangiare ma hanno anche un effetto anti tradimento. Si racconta, in paese, che in passato gli uomini regalavano un vassoio di torroncini alle mogli, compagne, fidanzate, come premio per la loro fedeltà.

Gli ingredienti per i torroncini

Dopo il racconto tra il serio e il faceto, sveliamo il segreto per fare squisiti torroncini di San Martino. Bastano davvero pochi ingredienti. 1 chilogrammo di nocciole sgusciate e tostate, 1 chilogrammo di zucchero semolato e zucchero in granelli.

Come preparare

Il forno deve avere una temperatura di 160 gradi. Le nocciole vanno prima sgusciate e poi messe nel forno e devono restare per 20 minuti. Attenzione a seguire la cottura per evitare di fare bruciare le nocciole. Infine, togliere la pellicina che avvolge la nocciola e triturare. Prendere una pentola, far sciogliere lo zucchero a fiamma bassa. Le nocciole vanno aggiunte poco alla volta quando lo zucchero è diventato liquido. Mescolare continuamente, su fiamma bassa, nocciole e zucchero liquido fino a quando non si forma una massa bollente.

Attenzione a non scottarsi

Intanto, su un tavolo da lavoro, predisporre un piano in legno, unto di olio, e versare il composto bollente. Con le mani lavorare la massa di zucchero e nocciole evitando di far solidificare l’impasto. Per fare il torroncino, tagliare una piccola porzione e arrotolare la massa in modo da fare tanti piccoli cilindri. Per dare un tocco di originalità, i torroncini possono essere immersi nello zucchero in granelli. Il risultato è straordinario. Inoltre anche l’occhio vuole la sua parte. Prendere la carta oleata e avvolgere intorno al torroncino per poi richiudere tutto con carta velina colorata. È questo il segreto per fare squisiti torroncini di San Martino.