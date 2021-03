Ormai la primavera è arrivata, e queste sono le ultime sere fredde che avremo negli ultimi mesi. Nulla di meglio, questo è ovvio. Con l’arrivo del bel tempo, infatti, potremo godere di quell’aria fresca ma piacevole che tanto ci è mancata. Però, con l’addio al freddo, dovremo dire addio anche ad alcune delizie che ci hanno fatto compagnia durante l’inverno. E una di queste è sicuramente la cioccolata calda. Se volessimo assaporarne ancora un po’, pensando però alla nostra linea, c’è un piccolo trucco che potrà tornare davvero utile. Perciò, sveliamo subito il segreto per fare a casa una cioccolata calda dietetica buona come quella del bar.

Gli ingredienti di cui avremo bisogno per la nostra gustosissima bevanda light

C’è un unico segreto per rendere la cioccolata calda dietetica ma buona al tempo stesso. Ed è quello di sostituire il latte con l’acqua. Inoltre, dovremo scegliere il cacao amaro in polvere, che aiuterà a rendere la nostra bevanda buona ma al tempo stesso leggera. Perciò, procuriamoci:

a) 260 ml di acqua;

b) 3 cucchiai di cacao amaro in polvere;

c) fecola di patate;

d) 1 cucchiaio di zucchero.

E adesso vediamo i passaggi che dovremo seguire per bere questa buonissima cioccolata light

Per prima cosa, prendiamo una ciotola e versiamo il cacao amaro in polvere, la fecola di patate e lo zucchero. Mescoliamoli tutti gli ingredienti fino a che non li vedremo perfettamente amalgamati e poi mettiamoli in un pentolino. Aggiungiamo infine l’acqua a filo, mentre mescoliamo senza fermarci per non far formare quei fastidiosi grumi tipici di questa bevanda. Accendiamo il fornello ora e facciamo addensare la bevanda, senza mai smettere di mescolare. Ed ecco che, dopo pochi minuti, la nostra bevanda sarà pronta!

Dunque, ecco il segreto per fare a casa una cioccolata calda dietetica buona come quella del bar! Pensare alla linea senza dover eliminare il gusto è possibile. Basta avere questi accorgimenti quando si è in cucina, e non dovremo rinunciare a nulla!

