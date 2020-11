Il segreto per far sparire le pubblicità da YouTube prima dei video

Non vorremmo sapere quante volte tocchiamo il nostro cellulare ogni giorno: ci sorprenderemmo. Infatti, usiamo il cellulare per mille e più motivi e non solo per chiamare i nostri amici o la nostra famiglia.

Nato con lo scopo di essere un telefono portatile, il cellulare è il nostro più stretto consigliere di ristoranti, la nostra guida per scegliere la strada migliore e la fonte di tutte le nostre informazioni.

Da un pò di tempo, ormai, usiamo il nostro cellulare anche per ascoltare la musica o, semplicemente, per rilassarci dopo una lunga giornata guardando dei video. Adesso con il coronavirus sembra che gli italiani usino YouTube ancor più di prima. Tuttavia, proprio nel momento in cui stiamo facendo partire il brano o il video su YouTube, arriva immancabile quella o, peggio ancora, quelle pubblicità che ci danno estremo fastidio.

Nessun problema, abbiamo la soluzione. Ecco il segreto per far sparire le pubblicità di YouTube prima dei video.

Skip

La soluzione più facile per sparire le pubblicità da YouTube è aspettare quei quattro, cinque secondi e poi cliccare sul riquadro “skip” in basso a destra.

A volte, tuttavia, questa soluzione non è quella giusta in quanto ci sono dei video di YouTube che non consentono di saltare parte della pubblicità che viene proposta prima del video stesso. In questo caso dovremo optare per la seconda opzione.

YouTube Premium

Per far sparire queste odiose pubblicità una volta per tutte dobbiamo pagare. Eh sì, nessun business lavora a gratis per noi e anche Youtube esiste perché propone dei video che lo fanno guadagnare.

Le pubblicità, naturalmente, sono la parte più importante di questo guadagno e se vogliamo godere di servizi gratuiti dobbiamo pagare. YouTube, infatti, ha proposto un servizio a pagamento che si chiama “YouTube Premium” e che ci consente di visionare i suoi video senza pagare.

Per attivarlo basta cliccare sull’icona in basso dell’applicazione che si chiama proprio “YouTube Premium”. Ecco il segreto per far sparire le pubblicità da YouTube prima dei video.