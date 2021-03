Sarebbe bello conoscere anche il segreto per far smettere di parlare alcune persone per sempre. Purtroppo, vuoi per educazione vuoi per buona creanza, questo segreto non sembra proprio esistere.

Il paragone può sembrare strano, ma se andiamo a vedere perché il nostro cane abbaia in continuazione, di notte o semplicemente abbaia forte penseremmo diversamente. In poche parole, il nostro cane abbaia perché vuole comunicare o comunicarci qualcosa.

Si tratta del suo modo di parlare, di provare a dirci a qualcosa. Di conseguenza, quando non dà fastidio a nessuno, non dovremmo farlo smettere. Sarebbe proprio come mettere le persone di fronte a dei silenzi prolungati: immaginiamo cosa ne verrebbe fuori psicologicamente.

Complice però l’attuale zona rossa estesa in quasi tutta Italia, e complice il fatto che spesso viviamo in appartamento, questa situazione porta problemi.

Quindi sì, in questo caso facciamo bene a trovare dei modi per spingere i nostri cani a non abbaiare più. Ecco il segreto per far smettere il nostro cane di abbaiare in continuazione.

Addestramento giocoso

Come ogni forma di vita con una certa intelligenza, nemmeno i cani nascono sapendo cosa devono o non devono fare. Per natura, sanno che devono trovarsi il cibo, accoppiarsi e difendersi dai pericoli. Tuttavia, la natura non gli ha insegnato che i vicini del terzo piano potrebbero lamentarsi alle due di notte a causa del suo modo d’essere.

Dobbiamo quindi insegnargli a non abbaiare. Quindi, quando vediamo che non riesce a calmarsi, dobbiamo cercare di insegnargli che la parola silenzio vuol dire una cosa sola. La parola è naturalmente silenzio, ma se ripetessimo silenzio anche noi in continuazione non sortirebbe nessun effetto.

Prendiamo un oggetto molto rumoroso, che dia un suono quasi metallico. Lo lanciamo per terra e, quando il rumore causato da noi scompare, vedremo che il nostro cane avrà smesso di abbaiare. Solo ora potremmo dire: silenzio. Se non funziona, possiamo ripetere quest’azione alcune volte.

Ad un certo punto, anche nella testa del cane sarà entrata la correlazione tra silenzio e la sua tranquillità. Ecco il segreto per far smettere il nostro cane di abbaiare in continuazione.

Approfondimento

Ecco il cane perfetto per chi ama i cani, in questo articolo.