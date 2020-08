Il segreto per far mangiare le verdure ai bambini è stato svelato da una recente ricerca americana. Parlando di bambini si tratta di una cosa semplice come sono loro. Non è un piatto particolarmente ricercato, ma piuttosto qualcosa che invogli i bambini a mangiare.

Quando parliamo con i bambini

La situazione in genere si presenta in questo modo. Sappiamo che le verdure sono importanti nell’alimentazione. I nostri bimbi però in genere non le mangiano volentieri. Questo ci fa preoccupare e vorremmo trovare il segreto per far mangiare le verdure ai bambini.

Possiamo loro dire una frase tipo aut aut: “O mangi le verdure o non vedi la Tv/non giochi con …”. Oppure una delle frasi vincenti che pensiamo di aver trovato è: “Se mangi queste ottime verdure, vedrai che ti compro …”. A pensarci bene, queste frasi sembrano dei piccoli ricatti. Se fai questo, avrai o non avrai quest’altro. Alla lunga i bambini crescono con l’idea, che resta anche da adulti, che per fare una cosa, bisogna trovare un certo tornaconto o rischiare una punizione.

Il segreto per far mangiare le verdure ai bambini. Le parole vincenti

Questa ricerca invece ha reso evidente che, dando ai bambini le giuste informazioni, questi risponderanno nel modo più appropriato.

Per circa un mese, alcuni alimenti sono stati serviti come da abitudine. Altri, come appunto le verdure, si sono accompagnate a frasi legate sia alla fantasia dei bambini sia alle loro vere proprietà. Per esempio: “Vedrai che mangiando queste verdure diventerai più grande e più forte”, cosa che in genere è nell’aspettativa dei maschietti. O per le bimbe: “Queste carote faranno diventare la tua pelle come quella di una principessa”. Finito il mese gli alimenti che erano stati presentati con le loro caratteristiche di bontà, erano richiesti due volte di più che gli altri.

Impiattare con fantasia

Anche l’impiattamento è importante. Lo è per noi adulti, figuriamoci per i bambini. Come si dice: anche l’occhio vuole la sua parte. Ed effettivamente i bambini sono più invogliati a mangiare quando il piatto contiene alimenti colorati, presentati con piccole astuzie visive.

Vi abbiamo presentato un modo semplice, per invogliare i nostri bambini a mangiare anche quegli alimenti, che non riscuotono sempre il loro favore.