Chi possiede un cellulare Android sa perfettamente quanto possano rivelarsi fastidiosi i banner pubblicitari collegati alle applicazioni. Questo problema si presenta anche per chi utilizza i dispositivi Apple, ma in maniera minore.

Sugli smartphone Android, infatti, la pubblicità appare fastidiosa e invadente anche sulla schermata di blocco.

Innanzitutto, prima di capire come eliminarla definitivamente, bisognerà spiegare il motivo per cui accade questa cosa.

Molte applicazioni, per potere essere scaricate gratuitamente, necessitano di pubblicità per potere sopravvivere. E anche per permettere al creatore dell’app di avere un ritorno economico.

Solitamente la pubblicità apparirà soltanto durante l’utilizzo dell’applicazione.

Tuttavia, nel caso di alcune applicazioni di giochi, o di dubbia provenienza, le pubblicità potrebbero apparire dal nulla anche sul blocco schermo.

Per eliminare la pubblicità e impedirle di creare fastidi si potranno utilizzare diversi metodi.

Ecco, di seguito, svelato il segreto per eliminare definitivamente i banner pubblicitari dalle schermate degli smartphone.

Acquisto dell’applicazione

Il primo modo semplice per eliminare la fastidiosa pubblicità è quello di acquistare l’applicazione in questione. Ovviamente, prima di spenderci denaro, bisognerà essere sicuri che si tratti di un’applicazione seria.

Per ovviare ai problemi si consiglia di leggere anche i feedback. Nel caso di numerosi pareri negativi sarà meglio soprassedere.

Disinstallare l’app non necessaria

Un’ altra modalità per eliminare le pubblicità è quella di disinstallare l’applicazione. Questo, come detto sopra, se i feedback sono principalmente negativi. E anche se l’applicazione non riveste un ruolo particolarmente importante per l’utente.

Per eliminare l’applicazione bisognerà recarsi sulle “attività recenti” del Google Store per capire quale è l’applicazione incriminata.

Ovviamente, più applicazioni si scaricano al giorno e più questo potrebbe risultare difficile.

Attenzione ai permessi concessi

Molto spesso, quando si scaricano le applicazioni, si accettano tutte le condizioni senza leggerle né prestarci troppa attenzione. Anche quelle condizioni che permettono alle pubblicità di apparire su schermate che poco c’entrano con l’utilizzo dell’applicazione. Il risultato sarà di ritrovarsi con la schermata di blocco invasa dai banner.

Importantissimo, quando si scarica l’applicazione, fare molta attenzione ai permessi che vengono richiesti.

Si consiglia di andare nelle impostazioni e alla voce “draw over other apps” cercare le applicazioni a cui è consentito eseguire operazioni su altre.

Se si trova un’applicazione che crea dubbi bisognerà togliere la spunta e disattivare l’applicazione.

Ecco, dunque, qual è il segreto per eliminare definitivamente i banner pubblicitari dalle schermate degli smartphone. Tenendo presente che questi sono solo alcuni metodi per eliminare definitivamente le pubblicità dalle schermate degli smartphone.

