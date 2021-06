Chi di noi non ha sempre sognato di avere delle gambe da fare invidia!

Potrebbe sembrare un traguardo difficile da raggiungere, ma con un po’ di impegno e una dieta equilibrata i risultati non si faranno attendere.

In questo articolo sveliamo il segreto per dimagrire le gambe in poco tempo e averle belle e snelle.

Anche se l’estate è ormai arrivata, non bisogna rassegnarsi perché una bella forma delle gambe la si può ottenere anche in una decina di giorni pur non avendo una

predisposizione naturale.

Ecco il segreto per dimagrire le gambe in poco tempo e averle belle e snelle

La prima cosa da seguire è una sana dieta a base di frutta e verdura.

Il loro alto contenuto di acqua aiuterà a sconfiggere la ritenzione idrica e a sgonfiarsi nel giro di poco tempo.

Non bisogna assolutamente decidere di digiunare perché non serve a nulla.

La colazione va sempre fatta con fette biscottate e marmellata senza zucchero, oppure un succo di frutta preparato in casa.

A metà mattinata mangiare un po’ di frutta.

Poi a pranzo alternare un giorno con dei centrifugati a base di frutta e verdura e il giorno successivo con pochi carboidrati, ad esempio settanta grammi di pasta condita con poco olio e con verdure grigliate sono l’ideale.

A metà pomeriggio fare uno spuntino con della frutta.

La sera variare con carne o pesce con della verdura.

Mentre la quantità degli alimenti è poco rilevante, l’importante è condire con pochissimo olio ed evitare le fritture.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Gli esercizi fisici

Ad una sana alimentazione occorre abbinare dell’esercizio fisico.

La corsa aiuta a snellire le gambe in breve tempo. Correre al mattino presto, aiuta ad accelerare il metabolismo e a dimagrire assimilando poche calorie.

Disclaimer

In questo articolo sono state date indicazioni di massima che non potrebbero essere adatte per tutti per questo motivo si consiglia di rivolgersi a dietologhi/nutrizionisti.