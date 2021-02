Poche verdure si prestano a una varietà di ricette più ampia delle patate. Onnipresenti nelle nostre cucine, le patate possono essere ingrediente di infiniti piatti, dai primi, ai contorni, e persino ai dolci. Ma se siamo di fretta e vogliamo sfruttare la grande versatilità delle patate per una ricetta semplicissima e veloce, allora non c’è niente di più comodo che preparare le patate in umido. Bastano pochissimi ingredienti per un contorno sostanzioso e buonissimo.

Purtroppo però, a volte cadiamo vittime di un piccolo inconveniente quando prepariamo le patate in umido: le patate possono risultare farinose e la cottura poco omogenea, rovinando il nostro piatto.

Ma niente paura, c’è una soluzione semplicissima. Ecco il segreto per delle patate in umido morbide, cremose e non farinose.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il segreto è la precottura a microonde

Il segreto per delle patate in umido morbide, cremose e non farinose sta tutto nella precottura. Quando cuciniamo le patate in umido, una precottura non è strettamente necessaria, ma può migliorare la consistenza del nostro piatto. Per una precottura perfetta delle patate possiamo utilizzare il microonde. I risultati saranno molto migliori rispetto a quelli a cui siamo abituati, e una precottura al microonde è semplicissima e veloce. Ecco come fare.

La precottura rende le patate morbide e uniformi

Sbucciamo, laviamo e tagliamo le patate a cubetti grossolani. Disponiamo le patate così tagliate in un piatto o in una ciotola, e aggiungiamo mezzo centimetro di acqua sul fondo. Sarà sufficiente per rendere le nostre patate morbidissime, cotte in maniera uniforme e non farinose. Mettiamo il piatto o la ciotola nel microonde e cuociamo le patate per tre o quattro minuti. Non occorre essere precisi con la cottura dato che le patate continueranno a cuocere in pentola. Quando le patate saranno abbastanza morbide da poterle infilzare facilmente con una forchetta, possiamo trasferirle in pentola e cuocerle con la ricetta e gli ingredienti soliti che utilizziamo per preparare le patate in umido. I risultati saranno spettacolari.

Ecco anche il metodo infallibile per conservare a lungo le patata a casa ed evitare che germoglino.