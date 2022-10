Con l’arrivo dell’autunno giungono sulle nostre tavole anche i cibi tipici di questa stagione, dai funghi, alle castagne, alle zucche e ovviamente alle succulente pannocchie. Un tempo erano il cibo quotidiano di buona parte degli italiani e oggi è tornato di moda consumare le pannocchie.

Si possono mangiare semplicemente bollite, ma sono buonissime anche arrostite o al cartoccio. C’è, però, un piccolo problema a cui possiamo andare incontro quando cuciniamo le pannocchie al cartoccio: possono risultare dure, stoppose e secche. Come fare, dunque, per ottenere pannocchie al cartoccio sempre morbidissime? In realtà, basta un semplice trucchetto. Vediamo quale.

Conserviamo le foglie esterne della pannocchia

Innanzitutto, le pannocchie andrebbero precotte. Se non le cuociamo preventivamente, sarà difficile ottenere delle pannocchie morbide e succose soltanto con la cottura al cartoccio o in forno. Premuriamoci quindi innanzitutto di “sbucciare” la pannocchia. Ma attenzione, non buttiamo via le foglie esterne e conserviamole il più intatte possibile, perché ci torneranno utili dopo.

Eliminiamo con una lama robusta e affilata l’estremità superiore della pannocchia. Poi gettiamola a bollire in una pentola capiente colma di acqua salata. Facciamola bollire per qualche minuto fino a quando i chicchi si saranno ammorbiditi.

Il segreto per delle pannocchie al cartoccio morbidissime e succose

Quando le pannocchie sono belle morbide, scoliamole dalla pentola e asciughiamole delicatamente con un panno o della carta assorbente. È in questo momento che ci tornano utili le foglie che abbiamo conservato prima.

Invece di avvolgere la pannocchia direttamente nella carta stagnola o da forno, la avvolgeremo prima nelle foglie. Queste formeranno una barriera semi-impermeabile che manterrà l’umidità all’interno e renderà la pannocchia morbida e succosa invece che dura e secca.

Mettiamo, quindi, la pannocchia su un letto di foglie. Aggiungiamo dei grani di sale e un filo d’olio (oppure del burro fuso), poi riavvolgiamola delicatamente nelle sue foglie.

Si può cuocere in forno o sulla brace

Il segreto per delle pannocchie al cartoccio sempre succose e mai dure, quindi, è di conservare le foglie e avvolgere ciascuna pannocchia nelle sue foglie prima di cuocerla. Possiamo poi completare la cottura delle pannocchie al cartoccio, dopo averle avvolte in carta stagnola o da forno, sia sul barbecue che nel forno.

Se le cuociamo sul barbecue, o addirittura direttamente nei carboni ardenti, è consigliabile utilizzare la carta stagnola. Sarà un contorno succulento per dare il benvenuto all’autunno, magari accompagnata dai famosi pomodori verdi fritti, un’altra ricetta autunnale davvero facilissima.

