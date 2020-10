Le patate sono un tubero davvero amatissimo dalla maggioranza delle persone. Sono buonissime al forno con rosmarino, servono per la preparazione degli gnocchi o per un goloso gâteau di patate!

Cuocerle con i metodi classici richiede un po’ di tempo. Ma, esiste un modo davvero veloce e pratico per averle pronte in un baleno. Oggi ti sveliamo il segreto per cuocere le patate in soli 5 minuti!

Il segreto per cuocere le patate in soli 5 minuti

C’è un trucco per preparare questo buonissimo tubero senza aspettare a lungo. È perfetto se non devi cucinare per tante persone o se hai bisogno di un paio di patate per qualche tua ricetta.

I famosi chef lo usano già da tanto tempo. Perché non provare a farlo anche tu in casa?

Oltre a far risparmiare tempo, ne beneficerà anche il gusto.

Per realizzarlo è necessario un comunissimo forno a microonde.

In base alla quantità i tempi possono variare. Ad esempio, per cuocere 2 patate di dimensioni medie, bastano 5 minuti. Più aumenta la quantità, più si allungano i tempi di cottura.

Normalmente, per far bollire 4-5 patate sul fuoco, dobbiamo attendere circa mezz’ora tra il tempo di arrivo alla bollitura e la cottura stessa. Con il forno a microonde, possono bastare circa 10-15 minuti.

Ecco come cuocerle al microonde

Prendiamo due patate medie, le peliamo e le tagliamo a cubetti non molto grandi. Mettiamole in un piatto fondo o in un contenitore adatto al microonde, e aggiungiamo anche qualche cucchiaio di acqua. Dopodiché, copriamo con della pellicola trasparente specifica per il forno a microonde o con un coperchio in silicone. Impostiamo il timer per 5 minuti e mettiamo la potenza massima.

Il gioco è fatto! Attenzione al vapore caldo quando andremo a togliere la pellicola/coperchio.

Le patate sono pronte per le vostre ricette! Buon appetito!

Se vuoi scoprire altri trucchi del microonde, ti potrebbe interessare questo articolo.