Il basilico è una pianta molto delicata, ha un aroma inconfondibile ed abbellisce i nostri giardini o balconi. Si tratta di una pianta stagionale e quindi il suo ciclo vitale sarà limitato.

Adesso che la primavera è alle porte il desiderio di avere una pianta aromatica in casa è più forte del solito. Non tutti disponiamo di pollice verde ma conoscere qualche trucco sulla coltivazione non è nulla di complicato.

Seguendo dei semplici accorgimenti avremo un basilico perfetto pronto per essere utilizzato a tavola, sulle pizze o sugli arrosti. Infatti è presente in molti dei piatti che cuciniamo durante la bella stagione ormai prossima.

Vediamo, allora, il segreto per crescere un basilico perfetto in casa.

Il segreto per crescere un basilico perfetto in casa

Innanzitutto il basilico deve essere messo in una zona illuminata. Ma non sotto il sole diretto perché le foglie perderebbero l’aroma.

Se prendiamo dal supermercato una nuova piantina di basilico sarà necessario travasarla. A tale scopo bisogna estrarre il panetto di terra, dividere le piantine al suo interno e trasferirle in uno o più vasi.

Se la terra è asciutta e sabbiosa bisogna irrigarla, proprio perché il suo terriccio deve essere sempre umido.

Cerchiamo, poi, di togliere la parte in cui si forma il fiore. La soluzione ideale sarebbe mozzare l’infiorescenza non appena si forma.

Solo in tal modo sulla nostra pianta germoglieranno più foglie e si favorirà la crescita del basilico.

Volendo, si possono prelevarne le foglie anche semplicemente incidendola con le unghie poiché si tratta di una pianta molto tenera.

Suggerimento importante: non commettiamo l’errore di raccogliere le foglie più basse e grandi della pianta.

Ultimo consiglio, non per questo meno importante, è quello di aggiungere l’humus di lombrichi al concime della pianta.

Questa polvere, infatti, aiuta l’apparato radicale del nostro basilico a svilupparsi. In particolare, l’humus di lombrichi va riposto nella miscela in fondo al vaso e poi durante la stagione si può aggiungere direttamente sulla superficie della pianta.

Abbiamo visto, dunque, qual è il segreto per crescere un basilico perfetto in casa, dovremmo già poter sentire il suo dolce profumo chiamarci.