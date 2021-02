Nell’arredare il nostro appartamento ci troviamo spesso a dover cercare di restare in bilico in un equilibrio ben preciso. Quest’ultimo è dato dalla contrapposizione tra ordine e necessità. In parole povere, quasi sempre dobbiamo decidere se vogliamo un ambiente perfettamente ordinato, oppure uno che ci permetta di tenere tutte le cose di cui abbiamo bisogno. A questo proposito, tra poco andremo a vedere il segreto per conservare scatole e scorte varie in bagno, ma senza farle vedere.

Un deposito necessario

In alcuni casi infatti risulta necessario mantenere in casa alcuni contenitori di strumenti che abbiamo comprato ma di cui, per sicurezza, dobbiamo conservarne la scatola. Potremmo doverli conservare per usufruirne della garanzia, o anche per poterli trasportare quando serva. Può trattarsi di un fon oppure, ad esempio, di un purificatore d’aria. Non solo, anche i rotoloni di carta igienica e di carta assorbente dobbiamo necessariamente posizionarli da qualche parte. Ecco che dunque potrebbe tornar utile conoscere il segreto per conservare scatole e scorte varie in bagno ma senza farle vedere.

Le tende ad incastro

Solitamente tutti questi scatoloni e rotoli li posizioniamo nelle cantine o in armadi appositi. Ma non tutti ne sono in possesso, e chi non li ha si ritrova solitamente a tenerli nel bagno. Che sia in un vano sotto il lavandino o in uno spazio appositamente creato con questo scopo, sono tante le soluzioni possibili. In questi casi, esiste un trucco per poter continuare a conservare tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma senza compromettere l’ordine della stanza da bagno.

Basterà infatti acquistare delle tende a nostro piacimento, ed un bastone con meccanismo ad incastro. Possiamo trovarlo in qualsiasi negozio o, se preferiamo, sui maggiori siti di shopping online. Grazie al fatto che questo bastone possiede diverse regolazioni, dopo aver inserito all’interno di esso la tenda, lo potremo incastrare in moltissimi posti diversi. Da due superfici vicine a sufficienza, alle due estremità di un vano o di un mobile, le opzioni sono veramente tante. Sarà necessario mettere dunque tutti gli oggetti in modo che la tenda possa riuscire a coprirli, e risolveremo il problema. In questa maniera, tutti gli scatoloni, i rotoloni di carta, e altri oggetti vari che conserviamo, saranno perfettamente nascosti sia a noi che ai nostri ospiti.