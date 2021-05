Da un anno ogni sera i telegiornali ci comunicano i bollettini dei morti e dei contagiati dal Covid 19. E da più di un anno, dopo i telegiornali, abbiamo mille trasmissioni in cui i medici e gli esperti ci ricordano senza stancarsi mai di quanto sia pericoloso questo virus. Insomma, di quanto dobbiamo fare attenzione a i gesti, alle mascherine, agli assembramenti.

Nel frattempo, con tutte le chiusure, tantissime famiglie italiane sono praticamente andate in bancarotta. Altre, rischiano di andarci probabilmente nel futuro prossimo. E se pensiamo ai nostri giovani, la situazione è ancora peggiore se possibile.

Traumi psicologici e depressione sono all’ordine del giorno, e non c’è da stupirsi. Siamo chiusi in casa da più di un anno e contrariamente a ciò che si possa pensare, non siamo nati per stare chiusi in casa. Quindi, facciamoci forza. E cerchiamo di risolvere almeno la nostra situazione psicologica. C’è un’azione molto facile da fare che ci può davvero dare grande beneficio. Ecco, infatti, il segreto per cominciare al meglio la giornata per vivere finalmente meglio e senza ansia.

Esercizi quotidiani

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo capito bene il momento terribile che stiamo vivendo e, in questo articolo, avevamo dato un consiglio per una ricetta che aiuta a calmare la nostra ansia. Oggi, però, non vogliamo parlare di cibo, ma di respirazione. Infatti, alcuni esperti che arrivano dall’Oriente ci hanno detto che la prima cosa da fare ogni mattina appena svegli è proprio uno o due esercizi.

Il primo consiste nel rendersi conto di respirare e di controllare, effettivamente, la respirazione. Dobbiamo inspirare per almeno dieci secondi dal naso ed espirare con la bocca. Dobbiamo farlo molto lentamente, e concentrarci solo su quello. Oppure, possiamo anche coricarci in posizione prona ed eseguire lo stesso esercizio tenendo l’inspirazione molto molto leggera, per più secondi possibili. Ecco il segreto per cominciare al meglio la giornata per vivere finalmente meglio e senza ansia.