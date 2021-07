La coltivazione dei frutti è sempre molto vantaggiosa, perché consente di dedicare le giuste cure a un prodotto che arriva direttamente in tavola. Tra le tante tipologie di frutta protagoniste di questo periodo compaiono anche le angurie baby e i meloni.

La Redazione di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa intende svelare che il segreto per coltivare in vaso angurie e meloni dolcissimi è questa polvere comune. Si tratta di un prodotto di scarto e quindi di un riciclo davvero interessante. Questo, però, è solo uno dei segreti che vale la pena conoscere nella coltivazione di angurie e meloni in vaso!

Perché versare la cenere di legna nei vasi

Bisogna innanzitutto specificare che il periodo di semina di questi frutti è sostanzialmente maggio. In questo momento, le piante dovrebbero essere già abbastanza adulte, perché a partire da luglio avverrà la raccolta.

Per stimolare ancor più la produzione di frutti e ottenere angurie o meloni molto dolci esiste un primo semplice trucco. Dobbiamo, infatti, irrigare una volta al mese le piante con dell’acqua in cui sciogliere del concime organico. Questo metodo, abbinato a esposizioni a temperature costanti, consente di ottenere frutti perfetti nella forma e nel gusto. Il consiglio è quello di prediligere la coltivazione in piccole serre almeno per i primi mesi di vita delle piante se possibile.

Il segreto per coltivare in vaso angurie e meloni dolcissimi è questa polvere di scarto

Si tratta della cenere di legna che bisogna cospargere sul terriccio delle singole piantine. Questo semplice rimedio aiuta a farle crescere sane e rigogliose e rappresenta un riciclo interessante e un fertilizzante a costo zero. La Redazione spiega come utilizzare la cenere anche per la pulizia di una zona molto impegnativa della casa in questo precedente articolo.

Un’altra operazione fondamentale per la crescita è il diradamento dopo circa 15 giorni dalla semina. Esso consiste nell’eliminare dalla buca le piantine meno vigorose e lasciare solo quella all’apparenza più forte.

Per ottenere frutti dolci e succulenti consigliamo di tagliare lo stelo a un’altezza di circa due foglie al di sopra della quarta anguria ormai formata. Questi semplici rimedi consentono di ottenere angurie baby e meloni dal sapore intenso e dall’aspetto perfetto.