La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici di cui proprio non è possibile fare a meno. Fatta eccezione per alcuni capi delicati che richiedono lavaggi a mano, oggi sarebbe un’utopia non fare il bucato in lavatrice. Tuttavia una volta terminato il lavaggio non sempre il bucato esce con il profumo o la morbidezza che speravamo, nonostante i prodotti. Questo può dipendere sia dalla quantità e dalla qualità di detersivi e ammorbidenti, sia da alcune accortezze nella manutenzione.

A tal proposito sarebbe consigliabile pulire periodicamente la lavatrice nelle varie zone seguendo questi consigli pratici.

Di seguito invece vogliamo fornire una soluzione sbalorditiva per utilizzare meno detersivo ed ottenere comunque panni profumati e morbidi.

Il segreto per bucato profumato e morbido non è il bicarbonato ma questo trucchetto geniale in lavatrice

Forse qualcuno ricorderà la vecchia abitudine delle nonne di sbattere i panni sui lavatoi per eliminare lo sporco più ostinato. Oggi proporremo una soluzione che riproduce lo stesso effetto ma senza passare ore a sfregare o sbattere. Sarà sufficiente inserire 2 palline da tennis all’interno della lavatrice per replicare l’azione di frizione e aumentare la profumazione.

Dovremo scegliere delle palline da tennis possibilmente non nuove e versare su esse qualche goccia di olio essenziale, ad esempio alla lavanda.

Durante il ciclo di lavaggio le palline aiuteranno i panni ad uscire dalla lavatrice non solo più profumati grazie alle essenze, ma anche più morbidi grazie al loro sfregamento.

Infatti da un lato le palline a stretto contatto con i vestiti aumenteranno la profumazione, dall’altro lavoreranno sui di essi come fossero un battipanni.

Amiche delle piume

Naturalmente alcuni capi delicati come il lino, la lana o la seta non dovrebbero essere sottoposti a forti sfregamenti che potrebbero rovinarli. Le palline però possono essere utilizzate con molti tessuti e possono essere utili nel lavaggio dei piumoni e piumini. Una volta accertato di poter lavare piumoni o piumini in lavatrice possiamo farli diventare gonfi, morbidi e vaporosi come appena acquistati. Dopo aver lavato i piumini o i piumoni con il programma delicati, lasciamoli asciugare all’aria aperta. Successivamente inseriamo i capi all’interno della lavatrice e facciamo partire la centrifuga insieme a 2 o 3 palline da tennis. Al termine della centrifuga le piume saranno nuovamente ben distribuite all’interno dei capi conferendo il bellissimo effetto vaporoso.

Se tuttavia non disponessimo di palline da tennis, in commercio esistono palline simili per ammorbidire e profumare il bucato da usare anche in asciugatrice.

Dunque, ecco il segreto per bucato profumato e morbido.

