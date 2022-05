Per festeggiare un evento importante non possono mancare le bollicine. In occasione di un compleanno o una rimpatriata tra amici di lunga data, non c’è brindisi migliore che quello frizzante. Spumante o prosecco, ma anche un vino bianco brioso hanno il gusto e la freschezza perfetta per le sere d’estate.

Ecco perché nessuno ama berli caldi o, ancora peggio, sgasati. Quando perdono il frizzante, infatti, questa particolare categoria di bevande è come se perdesse il carattere. Quindi niente bollicine, niente festeggiamenti. Allora, come si fa a mantenere inalterato gusto e frizzantezza anche dopo aver aperto una bottiglia?

Gli esperti rivelano il segreto per avere spumante, prosecco e vino sempre perfetti anche dopo ore dall’apertura. Infatti, non è detto che questi prodotti debbano essere stappati e finiti immediatamente. Specialmente se è un ottimo prodotto e per di più costoso, vale la pena non sprecarlo. Per le loro caratteristiche innate, quindi, ci sono dei metodi utilissimi da usare per conservarne l’effervescenza.

Uno tra i più conosciuti è il metodo del cucchiaino all’interno del collo della bottiglia. In realtà, questo sistema è assolutamente inefficace, dato che permette comunque la dispersone delle bollicine. Vediamo come chiudere la nostra bottiglia nel modo più corretto ed efficace possibile.

Il segreto per avere spumante, prosecco e vino sempre frizzanti dopo averli aperti anche in estate

Quando si apre la bottiglia di uno spumante o di un’altra bevanda effervescente, questa entra immediatamente a contatto con l’aria. È per questa ragione che perde via via di forza fino a sgasarsi. La soluzione migliore sarebbe quella di acquistare un tappo ermetico professionale.

Ma se non ne abbiamo a disposizione uno in casa o dove ci troviamo, allora bisognerà fare diversamente. Una tecnica particolarmente casalinga ma adattissima allo scopo consiste nel creare un vero e proprio tappo con della pellicola trasparente. Questo dovrà avere una parte da inserire nel collo della bottiglia e una parte che fuoriesce come fosse un ombrello.

Proprio grazie a questa parte esterna e a un elastico che ne fermi i lembi, creeremo una chiusura ermetica. Così potremo conservare per qualche giorno intatto il contenuto della bottiglia, anche se si consiglia di non superare i 2 giorni di permanenza nel frigorifero.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di tenere delle bottiglie di vetro vuote con chiusura col tappo avvitato. Tuttavia, il passaggio del liquido tra le due bottiglie potrebbe far perdere in ogni caso effervescenza.

