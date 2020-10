Il segreto per avere ricci perfetti senza utilizzare l’arricciacapelli. I capelli ricci sono certamente un vezzo che molte donne apprezzano. Alcune, semplicemente ci sono nate. E in ciascuno dei due casi, gestirli non è per niente semplice. Non è raro svegliarsi con una chioma arruffata ed indomabile, che deve essere gestita con gli adeguati trattamenti. Ma se una donna con i capelli lisci vuole averli ricci senza ricorrere all’arricciacapelli, come deve fare? Avrà bisogno di una spuma per capelli ricci, un phon e dei fogli di alluminio.

Il segreto per avere ricci perfetti senza utilizzare l’arricciacapelli

Procedimento

Stendere alle radici una spuma a tenuta forte

Deve essere stesa dalle radici alle punte dei capelli, nella quantità che la lunghezza dei vostri capelli richiede. Quindi, è impossibile fare calcoli precisi. Sarà meglio andare ad occhio, cercando di non esagerare e di non ungerli eccessivamente.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Avvolgere i capelli nell’alluminio

Servirsi di fogli di alluminio 30 x 30, da piegare su se stessi per ottenere una striscia di circa 2 cm. A quel punto, non resta che prendere le ciocche una per volta e arrotolarle su loro stesse fino all’altezza desiderata, in genere a metà lunghezza o fino alle radici. Quindi, alla fine i fogli devono essere chiusi uno per uno, attorcigliandoli attorno alle rispettive ciocche.

Utilizzare l’asciugacapelli

Prendere il phon, accenderlo e distribuirne uniformemente il getto lungo le ciocche arrotolate. Fatto ciò, lasciare l’alluminio in posa per una notte intera o per almeno 6 ore. Trascorso questo lasso di tempo, bisogna toglierlo dai capelli. Quindi, passare ciocca per ciocca con una minuscola quantità di spuma, infilando le mani ed allargando i ricci con cura. Per un effetto vaporoso, abbassare la testa e suddividere ogni ciocca in tre parti. Infine, rifinire i ricci ribelli e la frangia, qualora presente. Poi, ultimare con un tocco di spray fissante o lacca, seguito dal getto caldo del phon.

Per approfondire Il segreto per avere capelli ricci perfetti senza utilizzare l’arricciacapelli

Dormi con il cuscino di seta se hai i capelli ricci