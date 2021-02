Non tutti hanno avuto modo di provare dei prodotti naturali sulle chiome dei capelli senza usare l’acqua. Ebbene, ora, sveliamo il segreto per avere i capelli sempre puliti senza lavarli. Prima di tutto va fatto un inciso: lavare i capelli con l’acqua è sempre la scelta migliore.

Saltare lo shampoo

Tuttavia, quando si vuole saltare uno shampoo, il rimedio naturale è a portata di mano. Di conseguenza non servirà bagnare i capelli ma agire usando determinati prodotti presenti in casa per togliere l’unto dai capelli. Scopriamo insieme, proseguendo la lettura, i prodotti utili per avere i capelli sempre puliti senza lavarli e fare a meno di uno shampoo a secco. Infatti questo prodotto commerciale è fondamentale per assorbire il grasso e gli oli presenti ai capelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

La forza del limone

Il limone in ogni abitazione non manca assolutamente. Ebbene, sfruttando il succo di limone possiamo ottenere capelli pulitissimi senza lavarli. L’uso del succo di limone si sposa bene con capelli non secchi.

Prima cosa da fare è bagnare i capelli con il succo di limone. Inoltre, il limone decolora, quindi coloro che hanno i capelli tinti devono evitare assolutamente di usare il limone. Perciò tutti gli altri hanno l’opportunità di spruzzare il succo di limone sui capelli e poi pettinarli. Non bisogna esagerare, basta poco succo di limone per ottenere il risultato

Altri prodotti naturali

Chi ha bambini piccoli non può fare a meno di usare il talco. Questo prodotto contiene silicato di magnesio. Ebbene, il talco cosparso alla radice dei capelli, lasciandolo in posa per una decina di minuti aiuta tanto. Prima di uscire, però, bisogna spazzolare per bene i capelli, in modo da non avere un effetto neve.

Il segreto per avere i capelli sempre puliti senza lavarli utilizzando il bicarbonato

Questo prodotto è ideale per i capelli grassi ma non bisogna esagerare. Mettere una piccola quantità di bicarbonato tra le mani e strofinare la radice dei capelli. Infine un colpo di spazzola e si può uscire.