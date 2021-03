In questo particolare periodo storico in cui gli abbonamenti delle palestre sono congelati ma l’estate comunque si avvicina esiste un modo divertente per ottenere delle gambe perfette e in generale un corpo tonico e in forma… il pattinaggio!

Il segreto per avere gambe perfette divertendosi

Il pattinaggio, che sia esso praticato con i pattini in linea (rollerblade) o con quelli tradizionali a quattro ruote, ha caratteristiche straordinarie. Permette, infatti, di combinare l’allenamento cardiovascolare a quello muscolare migliorando la resistenza e rassodando i muscoli.

I benefici di questo sport

Pattinare coinvolge 640 muscoli. Quelli più sollecitati sono quelli della parte inferiore del corpo. Questo consente di modellare gambe, glutei, interno ed esterno coscia. Ma vengono coinvolte anche braccia, dorso ed addominali necessari a dare lo slancio durante la scivolata e mantenere l’equilibrio.

Il movimento alla base del pattinaggio è fatto di una spinta laterale che permette di scivolare e procedere in avanti. Questo consente di rassodare le culotte de cheval e l’interno coscia, due punti molto difficili da lavorare e molto cari alle donne.

Grande valore aggiunto di questo sport, che ha molto in comune con la corsa, è che l’impatto sulle articolazioni è quasi nullo. Dunque anche chi ha problemi con le ginocchia o le caviglie può praticarlo senza temere gli effetti collaterali tipici del jogging.

Con un’ora di pattinaggio è possibile bruciare circa 400 calorie ma si può fare ancora di meglio aumentando la velocità e se si sposta la parte superiore del corpo in avanti.

Essendo uno sport che si può svolgere all’aria aperta risulta essere divertente e rilassante. Consente di combattere lo stress e può essere svolto in solitaria con la musica nelle orecchie, oppure in compagnia di grandi e piccoli.

L’attrezzatura

L’attrezzatura necessaria per il pattinaggio è relativamente poco ingombrante. E può essere trasportata e riposta ovunque. Il costo può variare a seconda di cosa si sceglie. Ma volendo provare si può anche acquistare tutto il necessario con meno di 100 euro.

Come accennato, esistono due tipi di pattini: quelli in linea e i pattini a quattro ruote. La scelta è personale ma, a livello macroscopico, si può affermare che i rollerblade permettono di andare più veloci mentre i pattini classici danno una maggiore stabilità. Quindi minori problemi di equilibrio.

Fondamentali sono invece le protezioni – parapolsi, ginocchiere, gomitiere e casco protettivo – che vanno sempre indossate per limitare al minimo i danni di un’eventuale caduta.

Abbiamo visto, dunque, qual è il segreto per avere gambe perfette divertendosi.