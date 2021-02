Impreziosire il proprio sorriso scegliendo il cosmetico perfetto è il segreto vincente per avere dei denti più bianchi. Non è facile abbinare i vestiti, figuriamoci il giusto rossetto o lip gloss, che si abbini non solo all’incarnato ma anche al colore dei denti.

Valorizzare il proprio aspetto è qualcosa che si potrà ottenere seguendo delle piccole chicche da tenere a mente nel momento in cui si acquista il nuovo rossetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Moltissime sono le tonalità di colore di rossetto che richiama molto la femminilità di ogni donna. Le varie gradazioni di colore dovranno essere abbinate al make-up e il risultato sarà un eccezionale strumento di seduzione.

Bisogna fare attenzione perché la scelta del rossetto giusto per valorizzare il sorriso, dovrà anche abbinarsi all’incarnato altrimenti si rischia di aver l’effetto opposto e viceversa.

Il segreto per avere denti più bianchi scegliendo il giusto cosmetico

Non tutti sanno che esistono vari tonalità di bianco, dal grigio, al giallo o al marrone. Prendere una scala cromatica potrà essere d’aiuto per stabilire innanzitutto che tonalità tendenzialmente hanno i denti. La scala cromatica si potrà trovare acquistando un semplice dentifricio sbiancante al supermercato.

In base alla teoria dei colori, basterà prendere lo schema dei colori e in base al colore dei denti, bisognerà testare un rossetto della gradazione opposta e il gioco è fatto. Dopo qualche tentativo il risultato sarà veramente entusiasmante.

Prendendo ad esempio una dentatura bianca con nessuna imperfezione, si potrà impreziosire con colori sgargianti come il rosso ferrari, o colori caldi che non tutti possono utilizzare. Sarà molto facile scegliere in quanto l’attenzione sarà principalmente sull’incarnato e non tanto sul sorriso.

Uno dei problemi più comuni sono i denti gialli. La causa principale può essere dovuta a cibi che col passare del tempo tendono ad ingiallire lo smalto, come il tè o il caffè. In questo caso bisognerà assolutamente evitare gradazioni calde e in base allo schema dei colori bisognerà vedere il colore opposto. Le tonalità neutre ad effetto naturale come un rosa a tonalità fredde come il blu, viola, rosso magenta e così via.

Per i denti che hanno una gradazione di bianco tendenzialmente grigio, potranno optare per un colore molto scuro a contrasto che risalti il bianco dei denti con un risultato luminoso.

Approfondimento

Tutte le donne dovrebbero provare questo straordinario strumento che le aiuta a migliorare lo sguardo