Preferire delle porte interne con i vetri satinati per dividere due o più ambienti della casa, è una scelta strategica e intelligente.

Il vetro satinato consente di far entrare la luce esterna, ma grazie alla sua opacità permette di mantenere la privacy in una stanza. Infatti, questo tipo di vetro, è caratterizzato da due tipi di superfici. Una liscia e l’altra opaca e ruvida al tatto. Proprio per questa loro caratteristica, questi vetri sono utilizzati per i box doccia e per le finestre del bagno.

Ecco il metodo migliore per pulire i vetri satinati

Il segreto per avere delle porte con i vetri satinati sempre puliti è questo sapone naturale che risolve tutti i problemi.

Potrebbe sembrare facile, ma pulire questi vetri è molto complicato. Soprattutto la parte opaca, che spesso è piena di aloni e impronte digitali.

Il primo fondamentale step da compiere è quello di eliminare la polvere sia dal vetro sia dal legno della porta. Ci servirà un panno in microfibra, bagnato solo con acqua.

Ora possiamo procedere alla pulizia specifica del vetro.

Abbiamo bisogno di 500 ml di acqua tiepida e di un cucchiaino di scaglie di sapone di Marsiglia. Facciamo sciogliere il sapone e spruzziamo la soluzione su tutto il vetro. Utilizziamo sempre un panno in microfibra.

Ora ci rimane solo da strofinare delicatamente e con movimenti circolari. Risciacquiamo e asciughiamo sempre con un panno. Facciamo molta attenzione a non pressare e usare forza sulla lastra.

Un altro metodo di pulizia

Anche per questo metodo utilizziamo un prodotto naturale. Abbiamo bisogno di 100 ml di aceto e mezzo litro di acqua tiepida. Anche in questo caso distribuiamo la soluzione sul vetro, puliamo con movimenti circolari e risciacquiamo.

Il nostro vetro sarà brillante e senza aloni.

