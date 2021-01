I capelli sono importantissimi per la maggior parte delle donne. Prendersene cura occupa molto tempo, soprattutto se sono lunghi. Quando si programma una serata fuori, inoltre, bisogna fare in modo di avere i capelli puliti e sistemati. Questi due piccoli passaggi sembrano poter prendere 5 minuti del nostro tempo. In realtà non è così.

Curare i capelli con i prodotti giusti è abbastanza semplice. Decidere come acconciarli o sistemarli invece non lo è. Infatti, esiste una miriade di pettinature e non tutte sono adatta a qualunque occasione. Esiste però un modo di pettinare i capelli che ci salverà in qualunque occasione, formale o no. Ecco svelato il segreto per avere capelli perfetti in ogni occasione.

La treccia alla francese è sempre perfetta

Esatto, stiamo parlando della famosissima french braid. Questa treccia è particolare. Infatti parte dalla parte alta della testa e scende fino alla nuca rimanendo aderente al cuoio capelluto. Anche se può sembrare il contrario, farla è molto semplice. Si pensi che non è neanche difficile farsela da soli! Per iniziare prendiamo tre ciocche di capelli dalla parte alta della testa. Possiamo scegliere noi a quale altezza far partire la treccia a seconda delle nostre preferenze! Quindi iniziamo a intrecciare i capelli facendo passare la ciocca di destra sopra a quella centrale. Ora facciamo lo stesso passaggio con la ciocca di sinistra.

Per ottenere la french braid facciamo attenzione a questa fase cruciale. Tenendo ben salde le tre ciocche, recuperiamo un ciuffo dal lato destro della testa e aggiungiamolo alla ciocca di destra. Facciamo la stessa cosa a sinistra. Quindi procediamo a intrecciare e aggiungere ciocche fino ad arrivare alla nuca. Da questo punto in poi potremo continuare con una treccia semplice!

Il segreto per avere capelli perfetti in ogni occasione

La french braid è già molto elegante di suo. Se dobbiamo attendere a un evento molto formale possiamo però optare per una sua variante super elegante. Prima di iniziare dividiamo i capelli in due sezioni e facciamo due french braid. Blocchiamole con degli elastici appena passata la nuca. Quindi sistemiamo i capelli non intrecciati in uno chignon. Il risultato sarà elegantissimo.

Per avere invece un look più casual, possiamo scegliere questa variante della french braid. Facciamo due french braid come prima. In questo caso non fermiamoci sotto la nuca ma continuiamo le trecce fino al fondo dei capelli. Oltre ad essere perfetta per le occasioni casual, questa acconciatura è ottima anche per fare sport.