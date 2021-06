Finalmente tra pochi giorni potremo togliere la mascherina all’aperto. Anche se solo per mangiare, bere e in posti non affollati. Quindi è il momento giusto per sfoggiare di nuovo i nostri rossetti preferiti. Senza doversi preoccupare di sbavature o di macchiare la mascherina. Tornano i rossi accesi, i marroni intensi o i colori più fluo. Ma per quanto belle, queste tonalità di colori forti vanno applicate nel modo giusto. Per un effetto di classe e per darci un aspetto più giovanile.

Con l’età l’elasticità della pelle non è più la stessa

Combattere i segni del tempo non è cosa semplice. Cerchiamo di idratare bene la pelle, ci strucchiamo, usiamo creme antirughe. Nella speranza di sembrare più giovani. Ma anche il trucco fa la sua parte. Infatti, con l’età che avanza bisogna ricorrere a qualche stratagemma in più se vogliamo apparire più giovani. E spesso ci dimentichiamo che anche la bocca vuole la sua attenzione.

Il segreto per applicare il rossetto e sembrare più giovani con labbra carnose

Non solo rughe in viso e pelle un po’ più cadente. Con il tempo anche le nostre labbra subiscono gli effetti dell’invecchiamento. Gli angoli della bocca man mano si rivolgono verso il basso facendoci sembrare sempre imbronciate. E se non applichiamo bene il nostro rossetto accentueremo questo effetto. Soprattutto dopo i 50 anni. Quindi è bene conoscere un trucco per rimediare e far sembrare anche più carnose le labbra.

Abbiamo sempre messo il rossetto su tutta la circonferenza delle labbra. Ma arrivando ad applicarlo anche agli angoli della bocca sembreremo più mature della nostra età. Quindi per apparire più giovani usiamo una matita per le labbra. Disegniamo dei nuovi limiti per le labbra. Fermiamoci a circa mezzo dito dall’angolo della bocca. E applichiamo il rossetto. Così non solo la nostra bocca sembrerà meno ampia, ma anche le labbra avranno un effetto più pieno.

Ecco il segreto per applicare il rossetto e sembrare più giovani con labbra carnose. Una volta provato questo trucco non ne potremo più fare a meno!

