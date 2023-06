Il segreto per apparire altissima e super snella, ecco le scarpe senza tacco che ti faranno risplendere

Durante l’estate sono molte le persone che vorrebbero far apparire la propria figura più slanciata e snella. E se non sopportiamo i tacchi, ecco come ottenere questo obiettivo senza dover soffrire.

L’estate 2023 sta arrivando e con essa moltissime tendenze che promettono di rendere i nostri look irresistibili. In particolare, se ci concentriamo sulle scarpe, molte persone stanno cercando dei modelli che siano comodi ma chic. Quando si tratta di calzature, poi, la ricerca di scarpe che donino un aspetto magro e slanciato senza l’uso di tacchi è una sfida comune. E molti pensano di non poterla superare. In realtà, le cose non stanno così. Infatti, fortunatamente, ci sono diverse soluzioni e svariati modelli che possono donare alla nostra figura l’aspetto che desideriamo senza la necessità dei tacchi.

Sandali ed espadrillas, dei comodi sostituti a quei tacchi fastidiosi

I sandali con cinturino alla caviglia sono un must-have per l’estate 2023. Queste scarpe sono caratterizzate da un cinturino sottile che avvolge elegantemente la caviglia, donando un aspetto slanciato alle gambe. Potrai scegliere varie forme e colori, permettendoti di rispettare il tuo gusto e, al tempo stesso, di avere l’aspetto che desideravi per quest’estate. Ma se i sandali non fanno per te, allora puoi puntare sulle mitiche espadrillas con zeppa in corda. La zeppa ti farà sembrare più alta ma ti farà stare anche comodissima. Si tratta di un modello che potrai abbinare alla perfezione con abiti estivi, gonne e pantaloncini, offrendo uno stile casual ma chic.

Anche le ballerine sono un’ottima opzione per quest’estate

Le ballerine con punta a mandorla sono una scelta elegante per l’estate 2023 che sta letteralmente impazzando. La forma allungata della punta dona un aspetto slanciato alle gambe, e lo potrai abbinare a pantaloni lunghi come ad abiti estivi corti e sbarazzini. Un’altra idea valida potrebbe essere uno dei modelli più eleganti e classici di sempre. Stiamo parlando dei mocassini senza tacco che, con il design senza lacci, slanciano la gamba e la rendono a livello ottico più magra.

Il segreto per apparire altissima senza bisogno di indossare i tacchi

Infine, potrai scegliere anche le slip-on sneakers se preferisci un look più sportivo e giovanile. Questi modelli, senza lacci, offrono un look casual e moderno senza aggiungere volume alle gambe. Avendo una serie di opzioni valide e molto chic, sarà facilissimo trovare la scarpa giusta per te. Soprattutto ora che sai che è questo il segreto per apparire altissima senza dover soffrire tutto il giorno con i tacchi. Basterà capire quale modello si adatta di più al tuo stile e poi sbizzarrirti con abbinamenti e accostamenti. Il tutto vedendo come queste scarpe, nonostante non abbiano il tacco, riescano comunque a rendere la tua figura più snella.