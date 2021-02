Muovere il corpo è fondamentale per la salute fisica e mentale. Fare un allenamento sotto sforzo, camminare in modo sostenuto rientrano in questa attività.

Esistono delle teorie secondo le quali c’è un momento preciso del giorno in cui è meglio allenarsi. Alcuni sostengono che i muscoli raggiungono la massima attività nel pomeriggio. Questo li rende pronti a bruciare calorie. Fondamentalmente non ci sarebbe bisogno di riscaldamento.

Ma c’è davvero un momento “giusto” per allenarsi? Alcuni studi sostengono che per ciascuna persona il tempo giusto dell’allenamento è diverso. Pare che il segreto per allenarsi con le massime potenzialità è scegliere il momento migliore. È necessario osservare il proprio ritmo del sonno, il proprio metabolismo, orari di lavoro e dei pasti, stanchezza.

Quindi, abitudini e conoscere il proprio corpo indirizzano la scelta. Ma ecco qualche idea su cosa succede quando ci si allena la mattina oppure nel pomeriggio.

Allenarsi la mattina ha i suoi pro e i suoi contro. La carica energetica per alcuni è molto alta appena svegli. Specialmente per i mattinieri, sfruttare le prime ore del giorno è naturale. Sicuramente in inverno si avrà qualche difficoltà in più, mentre in estate si gioverà della frescura.

Chi si allena la mattina dovrà prestare attenzione a risvegliare i propri muscoli. Un riscaldamento, anche breve, è più che necessario. Chi fatica ad alzarsi e a carburare avrà più difficoltà ad allenarsi la mattina. L’energia tarderà a presentarsi ma potrebbe essere un buon modo per dare una scossa al corpo.

Allo stesso modo, ma con l’obiettivo di rilasciare energia negativa, ci si può allenare nella pausa pranzo o poco prima. Inoltre movimentare il corpo a metà giornata può sortire l’effetto di riattivazione e rinvigorimento. Nella pausa pranzo lo svantaggio è di avere poco tempo. Si rischia di fare tutto “di corsa”.

Pomeriggio e sera

Come si diceva, nel pomeriggio la muscolatura raggiunge la sua temperatura più alta. Il lavoro fisico può essere più intenso ma anche più breve. Il corpo continuerà a bruciare calorie subito dopo aver finito la corsa o altro allenamento muscolare. Allenarsi è anche un buon modo per sfogare lo stress accumulato durante il giorno. Se si corre in città, questo potrebbe non essere il momento migliore: si verifica l’accumulo di scorie, smog e inquinamento.

Quando si va verso sera la questione si fa più complicata. Per chi ha avuto giornate impegnative è difficoltoso rimettersi in moto. Si è già stanchi, anche mentalmente, e questo potrebbe diventare un deterrente. Inoltre attivare energeticamente il corpo è sconsigliato se fatto prima di andare a dormire. Se ci si allena la sera, meglio farlo prima di cena.