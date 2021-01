La marmellata che più si associa al periodo invernale è quella di arance. In questa ricetta, invece, tratteremo della marmellata di mandarini, parenti stretti delle arance ma più dolci.

I mandarini, ricchi di proprietà benefiche e di vitamina C, sono perfetti per fornire la giusta quantità di vitamine al corpo.

La marmellata di mandarini con il suo sapore non troppo dolce ma aromatico è ottima per essere spalmata su pane e fette biscottate durante la colazione.

Oltre al diretto consumo è possibile utilizzarla per farcire deliziose crostate. Sarà davvero perfetta per chi non ama i sapori troppo dolci.

A differenza delle arance, i mandarini potranno essere lavorati senza aggiungere zucchero. La marmellata di mandarini sarà veloce, facile e leggerissima da preparare.

Oltretutto è perfetta se si hanno in casa mandarini da consumare nel breve periodo. Il segreto per addolcire le colazioni invernali preparando senza fatica un’incredibile marmellata light.

Ingredienti

a) Un chilogrammo di mandarini;

b) una mela matura.

Preparazione

Prima di iniziare a cucinare bisognerà lavare accuratamente i mandarini dal momento che verranno utilizzati senza rimuovere la buccia.

Eliminare le foglie e il picciolo dei frutti prima di metterli a sbollentare ricoperti d’acqua per circa sette minuti in una pentola di acqua bollente.

Una volta sbollentati i mandarini dovranno essere scolati e asciugati. Lasciarli intiepidire su un canovaccio prima di tagliarli a metà, suddividerli in spicchi ed eliminare i semi.

I mandarini, compresa la buccia, dovranno essere frullati grossolanamente con un frullatore per qualche secondo.

A questo punto bisognerà occuparsi della mela ben matura. Dovrà essere suddivisa in quattro spicchi e, dopo aver rimosso il torsolo, tagliata a cubetti. Mettere la mela a frullare insieme al composto di mandarini in modo da ottenere una purea liscia.

Trasferire tutto in una pentola e lasciare cuocere portando a bollore prima di coprire con un coperchio. Sempre ricordandosi di mescolare di tanto in tanto lasciare cuocere la marmellata per circa un’ora. Fino a quando la frutta non apparirà morbida e densa.

Preparare i vasetti, precedentemente sterilizzati in acqua bollente, e versarci dentro la marmellata. I vasetti andranno, poi, chiusi e riposti capovolti sul piano di lavoro fino a quando non si saranno raffreddati e non si sarà formato il vuoto. Una volta freddi potranno essere riposti nella dispensa.

Si consiglia di aspettare qualche settimana prima di assaggiarla per un sapore più intenso. Potrà conservarsi fino a sei mesi in un luogo asciutto e fresco ma, una volta aperta, dovrà essere consumata entro una settimana.

Nel caso in cui si volesse un sapore più forte è possibile aromatizzarla con rhum o cannella.

Ecco svelato, dunque, il segreto per addolcire le colazioni invernali preparando senza fatica un’incredibile marmellata light. Per una marmellata di arance senza zucchero si consiglia la lettura di questo articolo.