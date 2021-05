Anche l’uomo di successo, professionale e tutto giacca e cravatta, d’estate ha diritto ad un abbigliamento più versatile. Certamente non da indossare per l’ufficio ma appena fuori, si. Parliamo dei bermuda, i pantaloni corti fino all’altezza del ginocchio. Non oltre altrimenti parliamo di shorts (pantaloncini cortissimi) che riserviamo ai momenti in palestra o in spiaggia.

Disponibili in una varietà di tessuti al punto che possono risultare davvero di gusto per uno stile impeccabile. Se abbinati bene. Infatti, sveliamo il segreto per l’abbinamento perfetto per questo capo maschile sportivo e fresco usatissimo d’estate per uno stile versatile e inconfondibile di un uomo di successo.

Il tessuto e il colore

La fibra dovrà essere squisitamente estiva. Quindi leggera ma di qualità. Potremmo scegliere tra il lino, il cotone o addirittura il jeans. Si tratta dei tessuti più leggeri che possiamo indossare in estate per contrastare la calura.

Per il colore lasceremo da parte i toni tipicamente invernali, come il grigio e il nero in tutte le loro sfumature. Si tratta di colori che è meglio impiegare in inverno.

Vietatissimi poi i colori molto vivaci come giallo, arancio o verde. Stesso criterio per le fantasie eccessive tipo floreale. Restituirebbe molto l’effetto costume. Noi invece dobbiamo conciliare la praticità allo stile dell’uomo di successo. Quindi via libera al beige, blu o bianco.

Come abbinare

L’abbinamento perfetto, strano a dirsi, prevede t-shirt o polo. Le camicie possono andare ma rischiamo di abbinarle in modo sbagliato. Quindi meglio evitare. Se proprio non vogliamo rinunciare, possiamo indossare una manica corta.

Anche se i maggiori esperti di stile e moda uomo, non la consigliano. Le scarpe da abbinare sono rigorosamente in tela o da barca. È questo il segreto per l’abbinamento perfetto per questo capo maschile sportivo e fresco usatissimo d’estate per uno stile versatile e inconfondibile di un uomo di successo.