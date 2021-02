Forse tutte le disposizioni per contenere la diffusione del Covid 19 hanno una conseguenza positiva. Dato che passiamo tantissimo tempo a casa, abbiamo la possibilità di concentrarci e pensare.

Stiamo sempre a casa, e vorremmo proprio renderla più bella e più vivibile. I greci antichi ci danno un consiglio meraviglioso per la nostra casa. Dicevano che il vero “bello” non può che essere anche “buono”, e questo vale anche naturalmente per le piante. Ecco il segreto per abbellire casa con bellissime e utilissime piante.

Aromi naturali

Iniziamo dal cuore della casa: la cucina. Proviamo ad immaginarci due opzioni: un cassetto pieno di barattoli con aromi secchi o un davanzale o uno spazio pieno di piccole piante. Rosmarino, timo, salvia, basilico, maggiorana e chi più ne ha più ne metta.

Certamente opteremmo tutti per la seconda opzione, perché non farlo allora? Tra l’altro, queste sono piante che costano davvero poco e, tranne per il basilico, vivono a lungo e facilmente. In particolare, potremmo avere la maggiorana fresca per cucinare questa pasta che aiuta a riposare benissimo durante la notte.

Piante sul terrazzo o balcone

Se abbiamo la fortuna di avere una casa con terrazzo o balcone, abbiamo un enorme ventaglio di scelte. Dato che però siamo mediterranei, vogliamo rivedere i paesaggi e i panorami a cui siamo abituati.

Le viti in terrazzo sarebbero difficili da tenere, e i campi di grano altrettanto. Ci resta l’ulivo, bellissima pianta che resiste a tutte le latitudini italiane. Avere un ulivo sul balcone o sul terrazzo unisce bellezza e tradizione.

Felci o in libreria

Passiamo infine alla libreria. Certo, la cultura è ciò che è più vivo che esista al mondo. Tuttavia, se vogliamo dare un po’ di vita vera in libreria possiamo optare per delle bellissime felci.

Possiamo disporle in cima alla libreria, così daranno dei punti verdi ad una carrellata di copertine. Ottima idea! Il segreto per abbellire casa con bellissime e utilissime piante!