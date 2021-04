La carne che si acquista al supermercato non sempre è tenera e saporita come ci si aspetterebbe. A volte capita di ritrovarsi con delle bistecche parecchio dure e non facili da digerire. Per fortuna esiste una tecnica che permette di rendere più morbide e saporite tutte le carni che si serviranno in tavola. Vediamo allora con l’aiuto del team di cucina di ProiezionidiBorsa qual è il segreto orientale per una carne tenera e vellutata come al ristorante.

La marinatura “made in China”

Il metodo di cui si sta parlando proviene dalla lontana Cina ed è il cosiddetto “velveting”. È particolarmente adatto per preparare le carni che si dovranno friggere. Per metterlo in pratica bisogna partire innanzitutto dalla marinatura. Si prepara quindi una ciotola in cui si verseranno tre semplici ingredienti: un albume d’uovo, dell’amido di mais e un goccio di vino di riso. Si mischia poi per bene tutto con un cucchiaio o una frusta, fino a ottenere un composto omogeneo. Ora si può decidere se immergere la carne a pezzi nella ciotola, o se tenerla intera e riporla con la marinatura in un recipiente più capiente. Si lascia quindi immersa per almeno un’ora. La mistura preparata servirà a rendere la carne molto più tenera e saporita.

Il segreto orientale per una carne tenera e vellutata come al ristorante

L’ultimo passo consiste nel bollire in una pentola capiente un po’ di acqua e un filo di olio. A fine marinatura si immerge la carne intera o a pezzi per circa 30 secondi nella pentola. Quindi si scola e si ripone in un piatto o in una biella pronta per essere fritta per immersione. A fine cottura si potrà finalmente gustare il piatto tanto atteso. Con questo semplice procedimento si potranno assaporare per esempio dei gustosi bocconcini di pollo fritti, delle morbidissime cotolette o della saporitissima carne di agnello. Ecco dunque svelato il segreto orientale per una carne tenera e vellutata come al ristorante.