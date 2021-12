La maggior parte di noi crede che sia necessario acquistare una gran varietà di detersivi per pulire diverse zone della casa. Per questo, sotto il lavello non fanno che accumularsi confezioni e confezioni di sgrassatori e prodotti contro le incrostazioni.

In realtà, questa non è l’unica via percorribile. Anzi, è possibile ricorrere a diverse soluzioni che spesso si rivelano altrettanto efficaci, senza essere corrosive, e con un considerevole risparmio. Questo è il segreto naturale per risparmiare e pulire tutte le superfici della casa eliminando il calcare e altre incrostazioni. Nella nostra dispensa, infatti, possiamo trovare una grande varietà di ingredienti che sono utili allo scopo. Per questo, diverse persone preferiscono affidarsi a questi metodi naturali utilizzati ormai in molte case.

Gli ingredienti della dispensa

In un recente articolo abbiamo messo al vaglio diversi ingredienti naturali della nostra dispensa molto utilizzati per la pulizia della casa. Il primo e più conosciuto è sicuramente l’aceto, soprattutto di mele. Oltre ad essere usato dalle nostre nonne, recenti studi confermano le sue qualità sgrassanti e antibatteriche. Pare infatti, che l’acido acetico contenuto nell’aceto riesca ad eliminare diversi batteri. Allo stesso tempo, si tratta di una sostanza non corrosiva in grado di pulire tutte le superfici con delicatezza.

Poi, per contrastare le incrostazioni più ostinate, si può utilizzare il bicarbonato o il sale. Non solo per la loro azione abrasiva, ma anche perché riescono effettivamente a sciogliere alcune incrostazioni. Lo stesso possiamo dire del limone, che dona anche un piacevole aroma fresco e agrumato.

Questi ingredienti possono essere combinati per creare una soluzione adatta ad un gran numero di superfici.

Il segreto naturale per risparmiare e pulire tutte le superfici della casa eliminando il calcare

Per realizzare il nostro preparato avremo bisogno di due cucchiai di sale, due cucchiai di succo di limone, 50 grammi di bicarbonato e 250 ml di aceto. Mescoliamo per bene gli ingredienti in un contenitore di vetro ermetico, lasciamo riposare la soluzione per circa due giorni, così da ottenere una soluzione cremosa delicata ma estremamente efficace.

Raccogliamone una parte con un panno in microfibra e spalmiamola sulle superfici, per poi risciacquare. Per contrastare le incrostazioni, come quelle formate dal calcare, possiamo prolungare il tempo di posa. Lasciamo allora agire la crema per circa 20 minuti, per poi intervenire con una spazzola o direttamente con un panno umido. Ecco fatto, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo spendendo pochissimo e utilizzando un metodo naturale.

Ricordiamoci poi che non ci sono solo solo decalcificanti, ma anche questo ingrediente naturale pulisce a fondo la macchinetta del caffè.