Una patata che germoglia è una patata che sta cambiando sapore. Per non farle germogliare oltre a qualche buon consiglio in generale, c’è un segreto che pochi conoscono. Oggi allora scopriremo il segreto incredibile dei contadini per non far germogliare le patate e conservarle dolci.

Come non conservare le patate

Quando acquistiamo al supermercato una reticella di patate abbiamo tra le mani del prodotto in genere già ben selezionato e controllato. Stessa cosa per i negozi di frutta e verdura di fiducia. Se le osserviamo bene, possiamo notare che è pulita ma non lavata. Le patate non si lavano, perché l’acqua e l’umidità le fanno marcire. Stessa cosa vale per il frigorifero, la patata non va conservata in frigo altrimenti marcisce.

Come conservarle bene

Se le patate hanno molta polvere o terra, le si pulisce con uno straccio, ma non si lavano. Si sistemano in un luogo al buio o con luce molto bassa. Le patate temono l’umidità e perciò vanno conservate in un posto possibilmente secco, ma non caldo a una temperatura fra i 12 e 14 gradi.

Cosa non deve succedere alle patate

Le patate vivono sotto terra, ma se per caso fossero parzialmente scoperte allora diventerebbero verdi per l’azione del sole. Poiché le patate appartengono alla famiglia delle solanacee, come i peperoni e il pomodoro, possono sviluppare un veleno che si chiama solanina. Se la patata è verde significa che c’è ricca presenza di solanina. Per questa ragione almeno la parte verde bisogna buttarla.

Un altro modo per sviluppare la solanina è quando la patata produce i germogli. In questo caso vanno tolti con un coltello a punta, in modo da eradicarli. Ma una volta sbucciata la patata su può consumare.

C’è anche un’altra ragione per cui è meglio non far germogliare le patate: con la solanina la patata diventa un po’ amara.

Il segreto incredibile dei contadini per non far germogliare le patate e conservarle dolci

C’è però un segreto utilizzato dai contadini per non far germogliare le patate, senza farle diventare amare. Si sistemano le patate insieme ma separate un po’ l’una dall’altra. Fra di loro si pone qualche mela. La mela produce un gas, l’etilene che impedisce alle patate di germogliare. Ne basta una ogni 10 patate e in questo modo le avremo sempre buone, dolci e non amare, perché con un contenuto bassissimo di solanina.

Un segreto prezioso che ci protegge da pericoli per la nostra salute.