Abbiamo visto nei giorni scorsi come possiamo approfittare del benessere delle uova, cuocendole in maniera light. Oggi, invece, vedremo come il segreto di una grande frittata sta in questo semplice passaggio: tuorlo e albume. Frittate e uova strapazzate sono sempre piatti semplici, veloci e nutrienti, con molte varianti decisamente appetitose. Alle volte, però, proprio mentre stiamo creando un’omelette degna di questo nome, la sfaldiamo e, addio all’estetica. Ecco come comportarci coi suggerimenti dei nostri Esperti della Redazione.

Le uova devono essere fresche

Se il segreto di una grande frittata sta in questo semplice passaggio, che adesso vedremo, bisogna però che le uova siano fresche. Fattore fondamentale per non rovinare il nostro piatto, e, soprattutto sentire quel fastidioso odore di “freschino”, o selvaggio, tipico delle uova vecchie. Per far sì che la nostra frittata riesca un piccolo capolavoro, dovremmo semplicemente:

dividere l’albume dal tuorlo, mantenendoli in due terrine diverse e, aggiungendo a entrambi sale e formaggio grattugiato con la giusta dose.

Solo una volta che li avremo ben amalgamati separatamente, potremmo unirli, ma facendo attenzione a questo ulteriore passaggio.

L’albume parte dall’alto

Se vogliamo che la nostra frittata sia davvero perfetta, allora ricordiamoci di versare sempre l’albume sopra il tuorlo, mai il contrario. E, questa operazione, dovremmo farla con molta delicatezza. Per questo motivo la nostra frittata diventerà soffice e gonfia, per l’incameramento corretto dell’aria durante la sbattitura. Piccoli segreti, in grado di fare veramente la differenza, che abbiamo imparato direttamente da cuochi e maestri del settore.

Olio o burro per la cultura

Visto che ci siamo, ci permettiamo anche di suggerire se sia meglio utilizzare l’olio o il burro per la cottura. Qui siamo di fronte a due teorie completamente differenti: storia e tradizione suggeriscono il burro. Dieta mediterranea e attenzione alla linea, appena un filo d’olio, nella padella già calda. Ricordiamo, però, che a differenza del burro, troppo olio potrebbe veramente rovinare sia la cottura che il sapore della nostra frittata. Quindi, stiamo molto attenti ma il giusto dosaggio.

