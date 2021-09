La cucina italiana è una delle più famose sia per le buonissime ricette salate che per i dolci che raccontano tradizioni e sapori del passato. Ogni regione ha le sue pietanze tipiche e i propri “piatti-bandiera” e assaporarli è una delle esperienze gastronomiche più incredibili.

Tra gustosi ragù che accompagnano la pasta, particolari tagli di carne e dolci di ogni tipo, questo Paese ha davvero tanto da offrire gastronomicamente parlando. Per esempio, il segreto di crostate fragranti e merende golose è quest’incredibile specialità dolce che pochi utilizzano, tipica di luoghi come Sicilia o Puglia.

Un solo piccolo panetto racchiude un’intensa esplosione di dolcezza che costituisce un jolly che tutti dovrebbero avere in cucina. Stiamo ovviamente parlando della pasta di mandorle, che molti hanno in dispensa e non sanno come utilizzare.

Come usarlo per preparare straordinari dolci o bevande

Avere in dispensa uno di questi panetti dolci e non sapere come usarlo è davvero un peccato. La cucina siciliana, in particolar modo, prevede il suo utilizzo in moltissime ricette tradizionali e non solo.

Per esempio, la pasta di mandorle è buonissima se usata per profumare i dolci al posto del tipico aroma liquido.

Aggiungerne un po’ agli impasti servirebbe anche ad aumentarne la morbidezza e la sofficità e a ottenere impasti più alti.

Una possibilità, poi, è aggiungere la pasta di mandorle all’impasto di una comune ciambella o a quello dei plumcake. In quest’ultimo caso basterà seguire queste 10 regole d’oro per straordinari plumcakes che profumano di bontà e gonfi da fare invidia a tutti.

Oltre a usarla come base per granite e latte di mandorla, questa pasta è ottima anche in abbinamento alle crostate.

Basterà stendere un sottilissimo strato di panetto e collocarlo sopra la base di frolla. Fondamentale sarà scegliere un ripieno acre, in modo da contrastare l’eccessiva dolcezza di quest’ingrediente bonus.

Oppure è possibile usare la pasta di mandorle come decorazione per torte in sostituzione alla pasta di zucchero. Per esempio, è possibile realizzare bellissime rose con sottili petali per rivestire una torta speciale.

O, ancora, la pasta di mandorle è un ingrediente base del famoso “Pane di Genova“; ma è utile anche per i tipici dolci olandesi noti come “Dutch Almond Squares” o “quadrati alle mandorle”.