È un rituale molto antico, che nasce in Sudamerica. Il segreto delle forbici aperte sotto il materasso, è stato tramandato nel tempo dalle nonne. Anche in Italia, come documentano alcune ricerche, ci sono zone dove questo rituale, viene ancora praticato.

Se si pensa che la propria casa sia avvolta da energia negativa, bisogna mettere delle forbici aperte sotto il materasso. Ognuno è libero di credere e non credere, il nostro scopo è quello di raccontare un fatto senza esprimere giudizi.

Ecco il segreto delle forbici aperte sotto il materasso

Ci sono persone che, ogni sera, prima di andare a dormire, mettono un paio di forbici aperte sotto il materasso, perché intendono mantenere in casa le energie positive, rendendola accogliente e sicura per tutti coloro che ci vivono.

La posizione ideale, è quella di poggiarle sotto la testiera del letto, con le punte rivolte verso i piedi.

Le forbici aperte sotto il materasso, servono a tagliare le energie negative che possono esserci in una casa e attaccare le persone che ci abitano, proprio nel momento in cui dormono e che sono maggiormente vulnerabili.

Secondo le credenze servono anche a tagliare gli incubi, i dispiaceri e i dolori. Questo rituale, serve anche a proteggere le persone che dormono, dalla visita delle anime.

Le energie negative, non sono quelle “generate” da rituali magici ma, possono nascere e “propagarsi” dal cattivo umore di una persona, da chi è sempre pronto a litigare, da chi è semplicemente reduce da una cattiva giornata.

Le forbici, possono servire anche per prevenire e impedire che l’energia negativa provocata da persone invidiose, possa entrare nella propria casa.

Quale posizione?

Vanno tenute sempre aperte, ma con un cordoncino rosso legato tra le due lame come segno di protezione. In effetti le due lame aperte di questo utensile, simboleggiano due spade.

Nell’antichità si riteneva che le spade fossero le sole in grado di annientare il male.

Questa usanza è molto presente in alcune zone d’Italia. Nell’area salentina, nel sud della Puglia, le forbici aperte vengono posizionate, non solo sotto al letto, ma anche all’entrata delle case, appese ai lati della porta d’ingresso. In questo modo, le energie negative, trovano la strada tagliata e non riusciranno ad entrare in casa.