Come avere delle crêpes dalla consistenza perfetta? Basta seguire questo piccolo segreto della nonna, che consiste nell’aggiunta di un ingrediente apparentemente fuori posto. E cioè la birra chiara. Che le crêpes siano salate o dolce, l’aggiunta di questa bevanda dà loro un sapore e una consistenza migliori.

Quale e quanta birra serve?

Il segreto della nonna per preparare delle crêpes perfette richiede l’aggiunta all’impasto di una quantità di birra di poco più di 1/4 di quella del latte previsto nella ricetta. Una parte del latte, quindi, deve essere sostituita dalla birra. Facciamo un esempio pratico. Se la ricetta prevede 250 ml di latte, si calcola 1/4 di 250, che è 62,5 ml. Quindi, l’impasto richiederà 187,5 ml di latte e circa 62,5 ml di birra. Purché sia chiara, non importa di quale birra si tratti. La birra deve essere versata nell’impasto subito dopo il latte.

Sicuramente non è l’unico alcolico usato in cucina. Per elencarne alcuni, si pensi al vino bianco, al brandy, alla grappa, al rum e al whisky. Quest’ultimo si presta alla realizzazione di diversi dolci a base di frutta e di cioccolato, zenzero e cannella. L’importante è trovare un bilanciamento tra gli aromi e quindi dosare bene le quantità di ingredienti da utilizzare in cucina.

Altri consigli per preparare delle crêpes perfette

Quello di aggiungere la birra non è l’unico consiglio da seguire. Infatti, è molto importante anche setacciare la farina per evitare che si formino grumi nell’impasto, mescolare gli ingredienti volta per volta, lasciar riposare l’impasto per mezz’ora di tempo, cuocerle in una padella antiaderente e stendere rapidamente la pastella. Il segreto della nonna per preparare delle crêpes perfette consiste anche in questo.

Ora che si conoscono i segreti per preparare delle crêpes perfette, non sarebbe meglio provare ad applicare quanto imparato e andare in cucina a realizzare delle squisite crêpes light alle mele, pronte in soli dieci minuti?