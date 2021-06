In cucina, come sappiamo, esistono tanti rimedi naturali, spesso definiti “della nonna”, che ci aiutano a portare a termine molti compiti diversi.

Il più delle volte si tratta di tecniche non solo utilissime, ma anche a dir poco geniali. Sfruttano, infatti, ingredienti riciclati, facendoci ottenere ottimi risultati senza spendere soldi e senza sprecare materiali ed oggetti potenzialmente utili.

Non solo per ricette

Come sicuramente molti sapranno, questi metodi interessanti non esistono solamente per portare a termine le ricette. Ce ne sono infatti tantissimi da scoprire che riguardano altre attività domestiche. Come, ad esempio, la conservazione degli alimenti. Alcuni ingredienti, infatti, soprattutto nel periodo estivo, vanno a male e si rovinano con una certa facilità. Proprio per questo, è utile imparare delle tecniche che ci permettano di conservarli a dovere, ottenendo così l’opportunità di averli a disposizione al più lungo possibile.

Il segreto della nonna per conservare il basilico buono e profumato tutto l’anno

Oggi parliamo di una delle erbe aromatiche più amate e acquistate nel nostro Paese, ovvero il basilico. Grazie infatti al suo aroma e alla sua capacità di insaporire moltissime ricette diverse, sono in tantissimi ad avere a casa questa pianta. Bene, proprio per questo, scopriamo il segreto della nonna per conservare il basilico buono e profumato tutto l’anno.

A dire il vero esistono diversi metodi di conservazione, da quello che si serve del freezer a quello che si basa sul potere conservante dell’olio d’oliva. Oggi ne proponiamo uno differente che però, al pari degli altri, mostra una grande efficacia. Stiamo parlando del metodo di conservazione con il sale. Vediamo come si procede.

Per conservare il basilico utilizzando il sale, non dobbiamo far altro che pulire per bene il basilico, eliminarne tutte le impurità e asciugarlo attentamente. Andiamo poi ad inserire le foglie all’interno di un barattolo di vetro, anch’esso pulito con attenzione. Procediamo quindi alternando uno strato di foglie di basilico a uno strato di sale, fino ad arrivare all’orlo del recipiente.

Il consiglio è di non essere timidi nelle quantità, infatti, più sale sarà presente meglio si conserverà il basilico. Arrivati all’orlo, facciamo una leggera pressione sullo strato più superficiale e, quindi, andiamo a chiudere il barattolo. Conserviamo quest’ultimo in un luogo asciutto e ventilato e, così facendo, potremo godere di questa pianta aromatica per molto tempo, sfruttandone a lungo tutti i benefici.