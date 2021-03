Quando si prepara la pizza anche la scelta del pomodoro è importante. Se vogliamo una pizza gustosa bisogna scegliere i pomodori giusti. Ecco allora il segreto del sugo di pomodoro per ottenere una pizza impeccabile.

2 cose importanti per la pizza

L’impasto è la base della pizza e prepararlo bene è molto importante. In questo articolo è possibile trovare il procedimento per preparare un buon impasto.

Ma anche il condimento richiede attenzione e poiché il pomodoro è molto utilizzato nella pizza ecco qualche utile suggerimento.

Quali pomodori scegliere

Per tradizione alla pizza margherita si abbina il pomodoro san Marzano. È tipico della Campania, si può trovare in barattoli di pelati e con questo tipo di pomodoro il sapore è garantito.

Ma nella tradizione si utilizzano anche gli altri pomodori pelati. Sono pratici, senza buccia e si preparano con poco lavoro. Si possono scegliere quelli che più piacciono.

Se invece si vuol preparare una pizza a pomodoro “crudo” come nella pizza alla rucola e scaglie di parmigiano, allora convengono i datterini.

Alcuni accorgimenti sul sugo

Il sugo per la pizza è semplice da preparare, come quando si prepara per la pasta. Deve arrivare a una giusta consistenza, non troppo ristretto ma nemmeno acquoso.

Nel primo caso si ritirerebbe tutto durante la cottura formando una sottile patina collosa. E nel secondo caso impedirebbe all’impasto di cuocersi.

Il segreto del sugo di pomodoro per ottenere una pizza buona e saporita

Ecco allora il segreto del sugo di pomodoro per ottenere una pizza impeccabile. Quando si cuoce la pizza la temperatura dovrebbe essere abbastanza alta più di 200 gradi per cuocere velocemente.

Nella maggior parte dei casi questo tipo di temperatura tende ad asciugare il sugo. Così che quando l’impasto sarà cotto, il sugo sarà ridotto ad un sottilissimo strato appiccicoso.

Per evitare ciò il segreto è di aggiungere qualche fiocco di burro sul sugo da sistemare nei punti più importanti della pizza. Il burro con la sua sostanza grassa impedirà al pomodoro di seccare velocemente, permettendo di concludere con successo la cottura dell’impasto e del condimento. Un piccolo segreto che può salvare una cena fra amici.