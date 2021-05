Chi ha la convinzione che l’orto si possa allestire dappertutto si sbaglia di grosso. Perciò i futuri ortolani devono abbandonare da subito questo pensiero e leggere attentamente questo articolo. Il segreto del successo per coltivare perfettamente l’orto passa necessariamente per questa mossa che ora sveleremo con l’aiuto dei nostri Esperti.

Ebbene, la prima cosa da fare è volgere lo sguardo verso il cielo e capire se l’illuminazione solare è adeguata. Infatti la crescita degli ortaggi ha bisogno di tanta luce, altrimenti le piante diventano sofferenti e improduttive.

Dunque si corre il rischio di fare una fatica a vuoto e onestamente non vale la pena perdere tempo e soldi senza un minimo di risultato.

Ora chi ha intenzione di allestire un orto osservi bene lo spazio ed eviti subito un luogo ombroso e nascosto. Di conseguenza gli amanti dell’orto sul balcone devono stare particolarmente attenti all’esposizione.

Come capire dove allestire un orto

Per semplificare il nostro discorso e renderlo utile a tutti, facciamo l’esempio di un piccolo lotto di terreno con la presenza di una villetta. L’abitazione è posizionata al centro dell’appezzamento e perciò stabilendo i punti cardinali riusciamo a dire quali sono i terreni più adatti a diventare un orto.

Come scoprire i punti cardinali senza bussola

La direzione dei punti cardinali si scoprono sia naturalmente che tramite apparecchio. In questo ultimo caso la bussola ci aiuta, ma per chi non è in possesso di questo strumento si devono compiere alcune osservazioni. L’est è la direzione in cui sorge il sole, perciò guardando in questa direzione scopriamo che alla destra abbiamo il sud, alla sinistra il nord e alle spalle l’ovest.

Altrimenti acquistando una bussola, anche quella da boy scout, scopriamo con precisione i punti cardinali.

Intanto a noi, interessa principalmente scoprire le esposizioni migliori per il nostro orto.

La zona di esposizione da evitare

Ebbene le esposizioni migliori sono rivolte a sud, sud-est e sud-ovest. Da non prendere minimamente in considerazione l’esposizione a nord. Anzi quanto più la villetta è alta, la lunghezza dell’ombra generata, aumenta proiettandosi sul terreno a nord. Dunque non conviene assolutamente rischiare perché nessun ortaggio predilige una zona ombreggiata per crescere, al di fuori del prezzemolo.

Il segreto del successo per coltivare perfettamente l’orto passa necessariamente per questa mossa

Dunque chi non vuole fallire nella coltivazione dell’orto deve scegliere un’esposizione a sud in modo che le piante possano beneficiare al massimo del numero di ore di luce.