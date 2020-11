Tutti hanno avuto modo di leggere della storia del piccione viaggiatore allevato in Belgio. Ogni Lettore, si è soffermato sul prezzo di vendita all’asta: 1,6 milioni di euro. Una cifra capogiro, impensabile, ma molti, però, non si sono chiesti perché il volatile ha avuto un valore così alto.

Insieme allo staff di ProiezionidiBorsa cerchiamo di capire il segreto del piccione viaggiatore dal prezzo straordinario.

Il piccione New Kim

Il volatile si chiama New Kim ed è una femmina. Il prezzo iniziale per questo esemplare di due anni è stato di 200 euro. Però, all’asta, il suo valore ha raggiunto una cifra incredibile di 1,6 milioni di euro. A mettere mano alla tasca, un ignoto e facoltoso acquirente cinese. Ma come mai, questo personaggio dagli occhi a mandorla ha speso tanti soldi per mettere le mani su questo piccione? Una domanda che si sono fatti in molti.

Il segreto del piccione viaggiatore

New Kim ha un asso nella manica: ha vinto molte gare di velocità. Un colombo viaggiatore può volare alla velocità fino a 90 km all’ora e in un giorno percorrere anche 1.000 chilometri.

Nonostante distanze così siderali, il piccione dotato di un orientamento eccezionale, ritorna al punto di origine.

In Cina spopola la colombo-filia

Negli ultimi tempi, in Cina, le gare di colombi viaggiatori sono sempre più in voga. Il facoltoso cinese, però, non vuole solo ottenere un pezzo da novanta nelle gare di velocità ma guarda anche in prospettiva. Infatti, il motivo del vero acquisto è di usare New Kim per la riproduzione. Il belga Kurt Van de Wouwer, proprietario del piccione d’oro, non credeva ai suoi occhi quando il cinese ha suon di Renminbi ha messo le mani sul piccione.

Il record precedente

Su questi volatili, le aste, sono all’ordine del giorno. Lo scorso anno, il piccione Armando, Lewis Hamilton dei volatili, è stato venduto a 1,25 milioni di euro. Anche in questo caso un cinese ha acquistato il volatile sempre per la riproduzione.

Un nuovo business

In Cina, intorno ai piccioni, si sta aprendo un vero e proprio business. Ricchi imprenditori partecipano a queste gare per vincere molti soldi e poi reinvestono parte dei guadagni, acquistando piccioni. La colombo-filia sta contagiando i cinesi. Ecco il segreto del piccione viaggiatore dal prezzo straordinario.