Il rientro dalle vacanze è duro per molteplici ragioni. Magari le abbiamo trascorse con delle persone care che non rivedremo più per un po’ di tempo o forse già stiamo pensando a cosa ci aspetta. Il ritorno in ufficio è “doloroso”, perché sono pochissime le persone che possono dire di stare davvero bene al lavoro. Ci possono essere dei colleghi poco simpatici o un capo difficile da gestire e sopportare.

Anche per i più piccoli, però, vale la stessa cosa. In generale, la scuola è quel luogo che costruisce il futuro di ognuno di noi. Un periodo della vita in cui non dobbiamo far altro che imparare e migliorarci come persone e cittadini. D’altra parte, però, nelle scuole possono sorgere tanti problemi a cui non si pensa spesso. Bullismo, ansia per le interrogazioni e le verifiche, stress.

Tutti questi sono dei problemi che poche volte prendiamo in considerazione e abbiamo difficoltà a capire i nostri piccoli. Quindi, dobbiamo trovare una soluzione anche per loro. Ecco, infatti, il segreto dei filosofi per un rientro al lavoro o a scuola facilissimo e produttivo.

Una vera e propria liberazione

I filosofi ci aiutano a vivere una vita migliore, più spensierata e più profonda. Insomma, la maggior parte di loro cerca di ragionare sull’esistenza umana e su cosa convenga fare per essere davvero felici. Alcuni di loro si facevano chiamare stoici e avevano delle risposte molto chiare da dare alle persone.

Secondo gli stoici, infatti, la felicità è quel momento della vita che raggiungiamo quando siamo capaci ad allontanare le nostre passioni.

Raggiungere l’apatia, che altro non è se non l’assenza di passioni, era ed è l’obiettivo ultimo di tutte quelle persone che vogliono stare tranquille. Quei filosofi consideravano le passioni proprio come l’origine di ogni nostro stress e dolore. Quindi, per eliminare questi ultimi due, dovremmo cercare di vivere allontanando le passioni e accettando serenamente la nostra vita.

Il segreto sta proprio nel dominare le passioni. Sarebbe eccessivo e sbagliato cercare di eliminarle del tutto. Non saremmo più umani, dovremmo diventare delle macchine. Non serve arrivare a tanto, basta solo cercare di guidarle. L’esempio perfetto da non seguire è quello del fumatore. Egli si fa guidare dalla passione del fumo, non la guida. Un grande filosofo stoico, Marco Aurelio, diceva che la nostra vita dipende essenzialmente da cosa riusciamo a pensare.

