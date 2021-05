Su ProiezionidiBorsa abbiamo spesso parlato dei vantaggi di avere un proprio orto domestico.

Anche se pianificare e gestire un raccolto non è semplice, la soddisfazione di coltivare qualcosa autonomamente sarà molto elevata.

Anche perché, una volta raccolti i frutti del nostro lavoro, avremo la certezza di avere un prodotto sano e controllato.

Molte persone in questo periodo, ad esempio, stanno coltivando nel proprio orto le zucchine. E spesso non molti sanno che per avere ottimi risultati, è molto importante non utilizzare pesticidi.

Come spiegheremo più avanti, ci sono altri modi naturali per avere raccolti abbondanti e rigogliosi, senza additivi chimici. Infatti, il segreto dei contadini per far crescere delle zucchine meravigliose è quello di piantarle vicino a questo ortaggio.

La consociazione è importante, ma attenzione agli abbinamenti

Una delle tecniche per assicurarsi un buon raccolto è la consociazione, ossia quella di coltivare alcuni ortaggi ed alcune piante insieme. Infatti, abbinare e piantare vicine diverse specie di ortaggi e piante, porta dei vantaggi in termini di crescita, di qualità e quantità del raccolto. E inoltre diminuisce la possibilità di far contrarre malattie, allontanando insetti e parassiti indesiderati.

Ad esempio, in un altro precedente articolo abbiamo visto quali sono gli effetti dannosi nel coltivare vicine determinate piante che non vanno d’accordo.

Oggi invece, porremo l’attenzione su alcuni ortaggi che se piantati vicini danno risultati straordinari in termini di resa. In particolare, come abbiamo già accennato precedentemente, vedremo come far crescere senza problemi le zucchine.

Il segreto dei contadini per far crescere delle zucchine meravigliose è quello di piantarle vicino a questo ortaggio

Uno degli ortaggi che si possono affiancare nella piantagione di zucchine è la cipolla. Quest’ultima, grazie alle sue caratteristiche, permette alle zucchine di crescere senza impedimenti e più velocemente.

Infatti, cipolle e zucchine, non sono ortaggi che si soffocano a vicenda durante la fase di crescita.

Se quindi decidiamo di dedicarci alla coltivazione di questi due ortaggi, possiamo cogliere la palla al balzo e piantarle vicine, disponendole in righe. I vantaggi in termini di qualità e quantità del raccolto saranno stupefacenti.