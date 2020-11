Per ogni ricetta in cucina spesso si adottano delle varianti che sono legate anche alla disponibilità degli ingredienti in frigorifero o nella dispensa. Ed il tutto fermo restando che, per alcuni piatti tipici, c’è la ricetta originale dalla quale non bisognerebbe mai discostarsi.

Per esempio, ecco il segreto degli spaghetti alla carbonara perfetti evitando questi errori. Perché spesso si porta in tavola una pasta alla carbonara che si ritiene essere perfetta. Ma che in realtà presenta qualche pecca che può spaziare dalla tecnica di preparazione a qualche ingrediente che con la ricetta originale non ha nulla a che fare.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco il segreto degli spaghetti alla carbonara perfetti evitando questi errori

Nel dettaglio, la pasta alla carbonara perfetta è quella che prevede un mix di sapori e di profumi con l’olio, con il tuorlo d’uovo e con la carne. Con la conseguenza che nella pasta alla carbonara non c’è bisogno di preparare il soffritto.

Inoltre, in un piatto di spaghetti alla carbonara come quelli serviti a Roma nelle trattorie, non ci sarà mai la pancetta ma il guanciale. Rispetto alla pancetta, infatti, il guanciale è più grasso e che dà al sugo per la pasta alla carbonara un sapore che è decisamente più corposo. Questo non significa che la pasta alla carbonara con la pancetta affumicata non sia buona. Ma per i puristi del piatto tipico si tratta di una ricetta che è in tutto e per tutto irriverente.

Dal parmigiano all’aglio, ecco gli ingredienti che sono tassativamente vietati per la pasta alla carbonara

I puristi della carbonara, inoltre, non si permetterebbero mai di spolverare la pasta con il parmigiano. Ci vuole infatti sempre e solo il pecorino romano. Così come i cuochi che preparano sempre e solo la carbonara con la ricetta originale non si sognerebbero mai di preparare il sugo aggiungendo ingredienti come l’aglio o addirittura la panna. Sono rigorosamente e tassativamente vietati!