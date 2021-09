Le mani dicono molto della personalità di una donna. Infatti, potrebbe sembrare banale o superficiale, ma quest’area del corpo è fondamentale per la nostra immagine. Moltissime persone fanno caso alla cura che poniamo in questa parte specifica. E, soprattutto, guardano con attenzione le unghie e il modo in cui sono tenute. E anche per noi avere delle mani curate ed eleganti è sicuramente un piacere. Quindi dobbiamo perderci un po’ di tempo e cercare di dar loro un’immagine il più raffinata possibile. Nel nostro precedente articolo “Le unghie saranno perfette senza bisogno di smalti o prodotti costosi con questo incredibile segreto” avevamo provato a dare un consiglio in merito proprio per raggiungere questo obiettivo. E oggi vogliamo fornirne un altro che potrebbe aiutarci in una situazione “estrema”.

Il segreto che pochissimi conoscono per riparare un’unghia spezzata senza bisogno di andare dall’estetista

Come abbiamo appena sottolineato, quindi, le mani in generale dicono molto della nostra persona. E tantissimi cercano di curare le proprie unghie con grande attenzione. Ma a volte ci sono delle situazioni che non dipendono dalla nostra volontà. E una di queste riguarda proprio un’unghia che si spezza mentre sistemiamo casa o stiamo lavorando. In questo caso, è davvero complicato rimediare al danno. Ma andare dall’estetista solo per un’unghia rotta potrebbe sembrare uno spreco di tempo. Per questo motivo, vogliamo suggerire un trucco davvero efficace che possiamo facilmente mettere in atto direttamente a casa.

Ecco cosa fare per risolvere il problema

Mettere in pratica questo piccolo segreto sarà semplicissimo. E tutto ciò che ci servirà sarà un nastro adesivo in seta appositamente fatto per le unghie e un po’ di gel. Per prima cosa, puliamo la nostra unghia al meglio, cercando di renderla liscia e levigata ed eliminando ogni traccia di sporco. Potremo utilizzare una lima per compiere questa operazione. Ora, applichiamo un leggerissimo strato di smalto gel dello stesso colore delle altre unghie, applicando su di esso dell’apposito nastro adesivo. Aspettiamo adesso che il gel si indurisca e che si asciughi. Vedremo come il nastro che abbiamo attaccato creerà l’illusione che l’unghia sia ancora lunga e che non si sia mai spezzata.

Quando il tutto sarà asciutto, limiamo l’unghia precedentemente rotta affinché arrivi alla stessa lunghezza delle altre e coloriamo nuovamente con lo smalto che abbiamo scelto. Pochi minuti e il risultato sarà più che soddisfacente. Quindi, ecco svelato finalmente il segreto che pochissimi conoscono per riparare un’unghia spezzata senza bisogno di andare dall’estetista.